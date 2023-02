Le elezioni, il rally, l’omicidio di Castelveccana e il nostro Fantasanremo nel podcast del 13 febbraio

Le notizie del podcast di lunedì 13 febbraio

Secondo i calcoli del consiglio regionale l’affluenza delle elezioni regionali 2023 è la più bassa registrata in 53 anni di storia. Oggi le urne si sono chiuse con una partecipazione ben al di sotto del 50%: ha votato il 41% degli elettori. Finora l’affluenza più bassa si era registrata nel 2010 – la sfida tra Roberto Formigoni e Filippo Penati – quando aveva votato il 71,9%, una percentuale comunque più alta di 30 punti rispetto a quella di quest’anno. Al momento in cui registriamo questo podcast, niente è ancora definitivo: i primi exit poll però danno Attilio Fontana nuovamente vincente con circa il 50% dei voti, il candidato del centrosinistra Pierfrancesco Majorino circa al 35%, la candidata del terzo Polo Letizia Moratti al 10% circa mentre per la candidata di sinistra mara Ghidorzi intorno al 2%.

Su Varesenews seguiamo in diretta gli aggiornamenti sullo spoglio elettorale: la conta dei voti è partita dal risultato ottenuto dai candidati presidenti, a cui seguono i risultati ottenuti dalle singole liste elettorali ed, infine, dai consiglieri eletti. La provincia di Varese otterrà in tutto 7 consiglieri regionali.

C’è un passo avanti nelle indagini sull’omicidio di Castelveccana di venerdì 10 febbraio: la vittima è stata identificata. Si tratta Nachat Rachid, 34 anni, marocchino e irregolare in Italia trovato nel bosco quel giorno attorno alle 19 con ferite d’arma da fuoco. Le indagini sono in corso da parte della squadra Mobile di Varese che compirà ulteriori sopralluoghi per la ricerca di armi o elementi volti a ricostruire i fatti che hanno portato ad iscrivere nel registro degli indagati un sottufficiale dei carabinieri in forza alla Compagnia di Luino. Nella giornata di martedì verrà effettuata l’autopsia e verranno analizzati successivamente i reperti emersi nel corso dell’esame come l’ogiva che ha raggiunto la vittima nella zona lombare destra. «L’attuale iscrizione nel registro delle notizie di reato nei confronti del militare dell’Arma, per il reato di omicidio», spiega il procuratore della repubblica di Varese Massimo Politi, «potrà essere modificata, regredendo in legittima difesa o in eccesso colposo nell’uso delle armi, o anche annullata, proprio in funzione dell’esito delle attività tecniche in corso».

La Rai ha un nuovo Caporedattore Centrale per la Tgr Lombardia. Massimo Donelli, varesino e classe 1958, è stato nominato dall’Amministratore Delegato della Rai, Carlo Fuortes, su proposta del Direttore della Tgr, Alessandro Casarin.

Donelli ha lavorato a Radio Varese, ha trascorso oltre 35 anni della sua carriera presso la Rai, iniziando come inviato per la cronaca giudiziaria e successivamente diventando conduttore del Tg3 nazionale e della Tgr Lombardia. Nel 2013, è diventato Caporedattore Vicario della Tgr Lombardia.

Il 2023 agonistico di Andrea Crugnola è iniziato nel migliore dei modi. Il pilota varesino, campione italiano in carica, ha vinto il Rally Valle del Tevere in provincia di Arezzo, prima gara alla quale ha preso il via quest’anno. Crugnola ha superato nella classifica finale lo sloveno Bostjan Avbelj di strettissima misura: appena 3 i decimi di secondo che li hanno separati al termine delle prove speciali. Sugli sterrati toscani il pilota di Calcinate del Pesce ha utilizzato la Citroen C3 con cui ha vinto il titolo italiano 2022 e con cui parteciperà alla massima rassegna tricolore anche quest’anno. Stavolta però con Crugnola ha gareggiato il navigatore Andrea Sassi e non Pietro Ometto. Crugnola e Sassi saranno in abitacolo insieme anche al Rally dei Laghi di Varese del 24-25 febbraio ma in quella occasione utilizzeranno una vettura di classe inferiore come avvenne lo scorso anno, quando furono quinti con una piccola e datata Peugeot 106 Maxi.

Marco Mengoni vince anche FantaSanremo.

E’ il vincitore di Sanremo 2023 a svettare infatti nella classifica del gioco che ha animato tutto il festival con le sue “prescrizioni” ai cantanti in gara. Al secondo posto, subito dietro di lui, chi ha dominato questa particolare classifica per tutta la settimana: Sethu. Terzo sul podio – e c’era da immaginarselo, visto lo scompiglio che ha creato nella finale – è invece Rosa Chemical. Per quanto riguarda la classifica della lega di Varesenews, sono state 116 le squadre che hanno partecipato con noi. Le prime due squadre ufficiali della nostra lega sono entrambe capitanate da Marco Mengoni: si tratta di Maronn 5 di Dazzo 26, prima, con 2293 punti e I Love Peppe Vessicchio di Sara, arrivata seconda con 2259 punti. Aveva invece come capitano LDA la terza squadra classificata, FG/di Gda che, malgrado la mancanza di questo vantaggio, ha accumulato ben 2245 punti. A tutti e tre abbiamo deciso di regalare dei premi. Se vi riconoscete in questi nomi, leggete come fare nell’articolo.

