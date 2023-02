Le immersioni selvagge di Andrea Murdock Alpini alla Club house dell’Euratom di Ispra

Venerdì 10 febbraio alle ore 20, alla Club House dell’Euratom di Ispra si terrà la presentazione del libro “Immersioni selvagge” (Magenes Editoriale), avventure per mari, laghi, miniere e grotte del mondo, di Andrea Murdock Alpini. Sono molte le storie raccontate dall’autore. L’evento è organizzato dalla sezione territoriale della Fias di Varese. Ogni capitolo è il taccuino di viaggio di una spedizione subacquea, che attraverso il senso di un’assenza ci parlano della quotidianità filtrata dal senso di appartenenza a un passato ormai scomparso.

Sono molti i filmati inediti che saranno proiettati durante l’incontro con l’esploratore. Immagini evocative di paesaggi remoti e singolari, luoghi solitari e incontaminati dove si esprime forte il rapporto tra subacqueo e natura. Viaggiare per conoscere il mondo e se stessi.

Immergersi per dare il senso profondo di storie che giacciono seppellite sotto una coltre di neve, di roccia o di acqua. Le tecniche di immersione, ma anche i sogni e le storie umane interrotte, le migliaia di chilometri percorsi a bordo del Wreck Selvàdec Van attraversando l’Europa dal sud del Mediterraneo al nord della Norvegia verso il Mare di Barents: viaggi alla scoperta di relitti nel Mar Baltico tra Finlandia a Svezia, immersioni nel nero d’ardesia della miniera di Felicitas in Germania, e poi ancora profondi sguardi blu nel Canale di Sicilia tra storie di corallo e aragoste; viaggi in solitaria nelle grotte di Slovenia oppure il grande e definitivo ritorno con il pedagno That’s Amore sul relitto della Motonave Viminale, in Calabria.

Durante la serata saranno proiettate fotografie e filmati inediti girati duranti i viaggi. In occasione dell’incontro varesino saranno presentati anche i documenti raccolti durante l’esplorazione della Miniera Valvassera in Valganna. Concluderà la serata la presentazione della sua ultima spedizione subacquea sul relitto della Turbonave Andrea Doria, saranno presentati video storici ed esclusive immagini, aneddoti e tecniche d’immersione tra passato e presente della subacquea tecnica.

Andrea Murdock Alpini, varesino, è subacqueo professionista e profondista, fondatore del marchio PHY Diving Equipment. Si immerge in molti luoghi del mondo dal 1997. Ha conseguito un Master in Architettura e un MBA (Master in Business Administration) in economia dell’arte e una laurea in architettura al Politecnico di Milano. Redattore per le riviste internazionali X-Ray e InDepth Magazine, è socio di SIMSI (Società Italiana Medicina Subacquea Iperbarica) e membro del Consiglio dell’Historical Diving Society Italia (HDSI).

È affascinato da relitti profondi, ricerche storiche, studi di decompressione, grotte, riprese e scrittura; la sua vita ruota intorno all’insegnamento delle immersioni subacquee a circuito aperto, all’organizzazione di viaggi e spedizioni subacquee, allo sviluppo di attrezzature tecniche e alla scrittura di saggi sulla sua filosofia d’immersione in relitti e grotte. Dedicati alla formazione subacquea e alla produzione di attrezzatura i suoi due siti: www.wreckdiving.it e www.phidiving.com .

Il suo primo libro pubblicato con Magenes Editoriale è Deep Blue: storie di relitti e luoghi insoliti (2018), ha collaborato alla nuova edizione di Andrea Doria -74 di Stefano Carletti (2021). La nuova uscita editoriale si intitola Immersioni Selvagge: avventure per mari, laghi. Miniere e grotte del mondo (2022). Il suo sito dedicato alla formazione subacquea e alle spedizioni è www.wreckdiving.it mentre quello dedicato alla ricerca e produzione di attrezzatura subacquea è www.phidiving.com

Per informazioni contattare info@fias.varese.it