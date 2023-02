Le sfilate di Carnevale del 18 e 19 febbraio tra Varese e provincia

Decine di sfilate in maschera, con o senza carri, coloreranno le vie dei paesi e di alcuni quartieri delle città più grandi del Varesotto nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 febbraio per celebrare con qualche giorno di anticipo il Carnevale 2023 in attesa delle grandi manifestazioni previste per il Carnevale bosino nel weekend prossimo.

Non mancano feste e laboratori a tema

FESTE E SFILATE DI SABATO 18 FEBBRAIO

ALBIZZATE – Sabato 18 febbraio, la Pro Loco di Albizzate organizza una grande sfilata di Carnevale che colorerà le strade del paese. Balli, ristoro e gonfiabili per bambini renderanno la festa ancora più divertente – Leggi qui

INDUNO OLONA – Sabato 18 febbraio dalle 15 si festeggia il Carnevale con i bambini nel parco di Villa Bianchi con clown giocolieri e acrobati sui trampoli, un angolo truccabimbi, uno spettacolo di magia e lo stand gastronomico – Leggi qui

LE SFILATE DI DOMENICA 19 FEBBRAIO

MALNATE – Domenica 19 febbraio si Festeggia il Carnevale con una sfilata particolare: una vera e propria caccia al tesoro che partirà alle 14 da piazza San Martino, davanti alla chiesa parrocchiale alla scoperta di mille giochi sparsi per la città “Alla ricerca delle leggende di Malnate. Il tutto accompagnato da sbandieratori, musici e atmosfere medievali – Leggi qui

PORTO CERESIO – La 43° edizione del Carnevale Ceresino è in programma domenica 19 febbraio, con partenza alle 14 per la sfilata di carri allegorici e gruppi in maschera – Il programma

CASSANO MAGNAGO – Domenica 19 febbraio si sfila per le vie del paese per un Carnevale 2023 a tema Alice nel paese delle meraviglie – Leggi

CASTIGLIONE OLONA – Domenica 19 febbraio ritrovo all’Oratorio, da dove partirà la sfilata in maschera per le vie del paese con giochi e animazione. Si torna in Oratorio per la premiazione delle maschere più belle – Il programma

CARONNO VARESINO – L’appuntamento è per domenica 19 febbraio, con la sfilata dei carri, balli e mascherine – Leggi

SAMARATE – La prima delle due sfilate proposte per festeggiare il Carnevale è per domenica 19 febbraio a Verghera – Qui tutti gli eventi

CUVIO – L’appuntamento con il grande carnevale valcuviano è in programma sabato 18 febbraio, a cura delle Pro loco di Cuvio e Cuveglio – Leggi qui

ISPRA – La Proloco di Ispra in collaborazione con il Comune organizza il Carnevale 2023. L’appuntamento è per domenica 19 febbraio con la sfilata per le vie del centro del paese, a partire dalle 14.30. – Il programma

VARESE – Domenica 19 febbraio sfilata per le vie di Masnago e Avigno. Qui il programma

VARESE – Domenica 19 febbraio all’Oratorio del rione di Valle Olona c’è una speciale Festa di carnevale: “Big animals face”. Ritrovo alle 14.45 davanti all’ingresso dell’oratorio in via Mori e sfilata per le vie del rione guidata da “personaggi animaleschi”- Leggi

VEDANO OLONA – Appuntamento domenica 19 febbraio alle 14 in piazzetta della Pace e festa finale al parco di Villa Fara Forni con merenda e spettacolo di magia – Il programma

VENEGONO SUPERIORE E INFERIORE – Due paesi e un solo Carnevale. Sabato 19 febbraio la sfilata partirà alle 13,30 da Venegono Superiore e arriverà all’Oratorio di Venegono Inferiore dove ci sarà la festa finale con premiazioni e merenda per tutti – Leggi qui

VERGIATE – La sfilata dei carri è in programma domenica 19 febbraio, con festa finale all’Oratorio. Il tema di questa edizione è “Serie TV e Cartoni Animati” – Il programma

LABORATORI DI CARNEVALE

INARZO – Appuntamento speciale con Maschere di natura all’Oasi Lipu della Palude Brabbia sabato 18 febbraio. I bambini raccoglieranno foglie e legnetti per farsi una mascherina – Scopri di più

LONATE POZZOLO – Nella mattinata di sabato dalle ore 10.45 nelle sale della biblioteca “Oplà…è Carnevale“, con una serie di letture ad alta voce seguite da un laboratorio per realizzare bellissime creazioni carnevalesche. L’attività è gratuita ma su prenotazione, rivolta a bambini da 6 a 11 anni – Leggi qui