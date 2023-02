I legni fermano la Caronnese, la Varesina vince 1-0 e sale ai piani alti

(Foto Enrico Scaringi)

Un salto da quarto posto per la Varesina, che al terzo successo di fila si ritrova al cospetto delle prime posizioni, dietro solo a Lumezzane, Alcione e Arconatese. A fruttare i tre punti è la gara di Venegono Superiore vinta contro la Caronnese 1-0 grazie alla rete di Tedesco al 15’ della ripresa. Ha invece di che recriminare la Caronnese, ancora ultima in classifica e a bocca asciutta nonostante una prova positiva, ma segnata dalla sfortuna, come dimostrano le traverse colpite da Austoni e Duguet.

Dopo un primo tempo equilibrato e ruvido, con l’arbitro che mette più volte mano ai cartellini, nella ripresa la gara sale anche di tono a livello tecnico e il primo guizzo è quello di Austoni, che però viene fermato dalla traversa. Quando l’inerzia della sfida sembra poter pendere verso Caronno Pertusella, a passare è la Varesina, con la girata vincente di Giuseppe Tedesco a sbloccare la gara. La Caronnese reagisce, ma anche sulla conclusione di Duguet sono i legni a opporsi e salvare così il risultato a favore delle fenici.

Al termine della gara la Varesina si ritrova meritatamente ai piani alti della graduatoria alla vigilia della gara del “Franco Ossola” contro il Città di Varese, mentre la Caronnese mastica amaro per essere ancora fanalino di coda del Girone B.