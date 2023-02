Leonardo Goglia si candida sindaco a Jerago con “Movimento Alternativo”

Mancano alcuni mesi alle elezioni amministrative a Jerago con Orago e in paese viene alla ribalta una prima candidatura. È quella di Leonardo Goglia, sostenuta dal gruppo “Movimento Alternativo”, che si presenta come alternativa all’amministrazione in carica.

Prima uscita pubblica nella mattinata di domenica 5 febbraio, in piazza Mazzini a Jerago: molti militanti del movimento provenienti da tutta la provincia hanno accolto gli interessati spigando loro i vari progetti e il programma. «Sono molto soddisfatto della prima giornata di campagna elettorale, abbiamo ricevuto molte adesioni e attenzioni da parte dei cittadini. Il nostro programma include alcuni punti per noi importanti ed essenziali che si orientano alle persone più fragili, alle famiglie, ai giovani, ai piccoli commercianti e alle comunità energetiche» commenta il candidato Goglia.

«Ogni persona ha le proprie competenze che, unite a quelle del gruppo, portano a grandi risultati. E lo vediamo ogni giorno» commenta il direttivo. «Crediamo in Leonardo e nella sua volontà di fare bene, riteniamo che possa essere un ottimo Sindaco per il comune e che abbia tutte le carte in regola per sedersi ai tavoli decisionali con un programma inclusivo. I giovani sono la nostra forza e bisogna credere in loro supportandoli».

Il gruppo sta già lavorando alla lista per le elezioni e lancia un appello a chi vuole collaborare, precisando che ci sono «pochi posti rimasti» nella lista.