Letizia Moratti: “Mancanza di confronti tra candidati ha penalizzato la partecipazione al voto”

«Ho chiamato, senza trovarlo, Attilio Fontana. Gli ho lasciato un messaggio».

Letizia Moratti riconosce la vittoria del centrodestra e, nelle sue parole, sembra riecheggiare la rottura anche di rapporti personali tra i due “big” del centrodestra, ritrovatisi su due sponde diverse in queste elezioni regionali 2023.

Moratti appare nella sua sala stampa brevemente, appare tesa, si scioglie solo in un sorriso quando ringrazia i militanti della sua lista e del terzo polo. Anche Moratti non può che partire dal «rammarico per il forte astensionismo»: «È stato una campagna molto breve, quasi anestetizzata, senza confronti tra candidati e programmi: questo sicuramente ha penalizzato la partecipazione al voto». Una frecciata soprattutto a Fontana, mai disponibile per un confronto faccia a faccia.

«Il voto si è polarizzato poi sui partiti strutturati» ha concluso Moratti, ammettendo implicitamente la delusione. Eppure, ha garantito, è «convinta che ci sia spazio per ricostruire una proposta politica nuova e che partirà come sempre dalla Lombardia».