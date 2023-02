L’Europa bussa alle porte del Basso Varesotto. Abrao Costa porta Erasmus+ a Castellanza e Busto

L’Europa bussa alle porte del Basso Varesotto. Lo scorso lunedì 6 febbraio la sede dei Servizi sociali del Comune di Castellanza ha ospitato un momento di incontro tra le rappresentanze municipali di Castellanza e del Comune di Busto Arsizio con Abrao Costa, ambasciatore del programma Erasmus plus e fresco vincitore del premio di miglior prassi europea di crescita ed educazione giovanile. L’obiettivo era proprio quello di far conoscere la linea della Commissione Europea in tema di supporto ai giovani.

A fare gli onori di casa la vice sindaco di Castellanza Cristina Borroni, affiancata da Daniela Cerana, assessore all’Istruzione e Politiche giovanili di Busto Arsizio. Insieme a loro erano presenti il responsabile progettazione del Comune di Busto Arsizio Andrea Di Donato, Stefano Colombo presidente di Energicamente Coop. sociale e Stefano Bottelli, responsabile politiche giovanili e comunitarie di Energicamente e referente Italiano di Pasec.

Abrao Costa è animatore, scrittore, docente e formatore, referente e valutatore dell’Agenzia nazionale portoghese, CEO di Pasec.pt, ha portato le linee della Commissione Europea in materia di Gioventù e Sport prospettando una visione aperta alla costruzione di nuove reti di supporto giovanile attraverso le possibilità che i programmi europei incoraggiano e permettono alle nuove generazioni e alle organizzazioni locali.

Le priorità della Commissione Europea, per questo settennato (fino al 2027), sono legate alla transizione digitale, all’inclusione delle diversità e allo sviluppo sostenibile, e ha comunque ricordato che questa è una dinamica che unisce e collega 28 paesi differenti, con nazionalità e caratteristiche culturali e linguistiche diverse, oltre a un mercato economico comune che ha la stessa moneta, una realtà unica nel mondo, a volte è bene anche ricordarlo.

L’intenzione è di procedere già dalle prossime settimane a definire una serie di nuovi obiettivi territoriali nell’ambito del sud della provincia di Varese che abbiano epicentro tra Busto Arsizio e la Valle Olona, con un’attenzione anche al territorio dell’Alto milanese.

Un’occasione per ridare slancio e fiato alle opportunità che potrebbero manifestarsi già partendo dal progetto “Ready to play” che Energicamente sta promuovendo con la ricerca di Youthbankers, praticamente animatori territoriali under 30 che sappiano coinvolgere i nostri adolescenti: con la fiducia e con la determinazione di chi vuole promuovere un cambiamento, per scrivere e interpretare nuove storie, fin da ora, right now!