Licia Ronzulli chiude a Busto Arsizio la campagna elettorale di Forza Italia

È stata Licia Ronzulli a chiudere la campagna elettorale in provincia di Varese per Forza Italia.

La coordinatrice regionale degli azzurri è stata ospite del coordinatore cittadino Orazio Tallarida a Villa Calcaterra davanti ai candidati della lista in provincia.

L’omologo provinciale Giuseppe Taldone ha fatto i complimenti ai candidati per l’ottimo lavoro svolto in queste settimane a favore di loro stessi e del partito.

La Ronzulli ha voluto chiudere in provincia di Varese non essendo mai ancora passata in questo territorio: “Grazie a Giuseppe Taldone per il lavoro svolto e grazie a tutti i candidati perché tutto quello che avete fatto. Sono qui per darvi una buona notizia perché i sondaggi dicono che questa provincia eleggerà un consiglio regionale. Vuol dire che siete stati bravi”.