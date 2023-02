Link Building, come creare una strategia che funzioni nel 2023

Il successo di un sito web inizia con la sua visibilità su Google e con i suoi contenuti che possano raggiungere il maggior numero di persone. Per questo motivo, è necessario adottare buone pratiche SEO per ottimizzarlo in modo che risalti nei principali browser. È noto che Google tiene conto di una serie di pratiche nella costruzione di un sito per mostrarlo agli utenti. Pertanto, un buon SEO consente di posizionarsi nei primi posti dei risultati di ricerca. Alcune ottimizzazioni vengono effettuate all’interno della pagina stessa, mentre altre sono esterne al sito web.Tra le strategie più efficaci per ottenere una buona posizione nei motori di ricerca figura il linkbuilding. Si tratta di una serie di tecniche utilizzate per generare link da domini esterni con l’obiettivo di aumentare la reputazione, la popolarità o l’autorità della pagina. Si potrebbe dire che la strategia di linkbuilding consiste nell’ottenere una sorta di raccomandazione esterna che posizioni la pagina come un sito di qualità degno di essere visitato.Una pratica altamente raccomandata nell’ambito delle strategie di linkbuilding è quella di acquistare articoli su giornali e blog come quelli che si trovano su Prensalink. Infatti, le testate più prestigiose possono essere di grande aiuto quando si vuole rendersi visibili a una comunità, poiché la loro autorevolezza garantisce la rilevanza della pagina a cui ci si collega.

Importanza dell’autorità nel posizionamento sul web

Google ha trasformato l’algoritmo con cui viene indicizzata la pagina sul motore di ricerca. In questo senso, certi fattori sono diventati più rilevanti di altri quando si tratta di rendere visibili determinati risultati di ricerca. Tuttavia, questo motore di ricerca ha sempre preso in considerazione quei siti che riflettono una certa autorità sull’argomento trattato o che dimostrano una certa rilevanza per le intenzioni di ricerca degli utenti.Infatti, i valori di riferimento che Google ha utilizzato per indicizzare le pagine erano il pagerank, che rappresenta il numero di link che una determinata pagina web possiede, che potrebbe dare un rank qualificante al sito. Dopo, l’autorità è stata attribuita in base alla qualità del web design o della struttura del dominio secondo alcuni strumenti per webmaster come Moz o Ahrefs.Attualmente, il principale fattore determinante per un buon posizionamento sul web è l’autorevolezza del sito. Questa rilevanza o raccomandazione deve provenire da un’altra pagina di maggiore valore affinché il credito sia valido. Pertanto, un modo pratico per aumentare l’autorità del proprio sito è quello di ottenere link da pagine pertinenti, con un traffico maggiore e con tematiche simili.

Varietà di link nella SEO

Ogni link di una pagina web può essere classificato in base agli attributi che presenta:

Nofollow

I link creano una relazione reciproca, vale a dire che, inserendo un link da un altro sito non solo si guadagna autorità dal sito suddetto, ma si può anche guadagnare autorità reciproca dal sito ricevente. Laddove i commenti esterni sono consentiti, è possibile che qualcuno aggiunga un link al proprio sito o che un articolo includa un sito web, ma non si vuole creare il link. In questi casi, l’opzione migliore è quella di utilizzare il nofollow; questo evita che il sito perda reputazione in quanto rischia di consentire l’invio di messaggi di spam.

Dofollow

Questo tipo di attributo è l’opposto del precedente e si usa quando si vuole scambiare l’autorità con la pagina a cui ci si collega.

Come nota particolare, si può affermare che un rapporto di 70%-30% tra link Dofollow e Nofollow è il più conveniente; anche se non esiste una vera e propria misura di questo equilibrio, poiché dipende dall’argomento del sito.

Collegamenti sponsorizzati

Per ottenere i link, i posti migliori sono i giornali locali. Essi sono in grado di raggiungere molti lettori che potranno leggere qualsiasi articolo correlato all’argomento del sito; piazzando un link sponsorizzato, attraverso piattaforme come Prensalink, si ha la garanzia del traffico e dell’autorevolezza necessaria.

Le migliori strategie di linkbuilding nel 2023

È necessario posizionare i link in modo naturale e utilizzare frasi o parole chiave come testo di ancoraggio e non parole generiche come “clicca qui” per creare un link. Tra le strategie più efficaci vi sono.

Link Baiting

Si basa sulla creazione di contenuti originali che forniscono un grande valore ai visitatori della pagina. Questo permette di attirare i link attraverso dei riferimenti ai contenuti pubblicati.

Guest Blogging

Si tratta di scambiare informazioni con altri colleghi per ottenere backlink di qualità. È essenziale che l’argomento del blog invitato sia simile a quello dell’ospite.

Acquisto di comunicati stampa sui giornali

Attraverso piattaforme di branded content come Prensalink, si possono pubblicare articoli su giornali o blog online. Per farlo, è sufficiente registrarsi sulla piattaforma e definire l’argomento su cui si baserà l’articolo. Quindi, si scegli tra migliaia di giornali quello su cui si desidera che l’articolo appaia e “voilà”: l’articolo sarà disponibile per centinaia di potenziali clienti.