Lo stadio “Azzurri d’Italia” di Gallarate accoglie gli azzurrini dell’Under 19

Allo stadio “Azzurri d’Italia” arrivano gli azzurini: il campo sportivo di Gallarate accoglierà infatti la Nazionale di calcio Under 19 per un allenamento prima del match con la Turchia.

L’appuntamento per lunedì 20 febbraio, quando i ragazzi del ct Alberto Bollini calcherranno il terreno di via dei Salici la rifinitura prima della prossima trasferta. Un “passaggio” che certifica il buon lavoro di gestione fatto dal raggruppamento di società sportive che ha in gestione l’impianto, una Ati che riunisce le società calcistiche Solbiatese e Crennese-Gallaratese, l’Atletica Gallaratese, la società ciclistica Crennese, Real Eyes Sport (l’associazione di Daniele Cassioli) e la Sestero.

«Come assessore allo sport trovo che sia una bella notizia e una bella opportunità per la nostra città, sono contenta che troveranno un campo in sintetico appena rinnovato è pronto ad ospitare la delegazione giovane della nazionale» dice Claudia Mazzetti, delegata allo sport di Gallarate.

Il Comune aveva investito sul rinnovo del campo grazie ad un bando regionale che ha coperto un terzo della spesa.