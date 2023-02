Lombardia Arcobaleno, le associazioni LGBTQ+ lombarde lanciano un appello sull’inclusione ai candidati alle regionali

In vista delle Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023 le associazioni LGBTQ+ lombarde lanciano il documento programmatico “Lombardia Arcobaleno”.

La proposta, rivolta ai candidati alla Presidenza e ai candidati in Consiglio regionale, chiede di farsi carico e di adottare i punti programmatici del documento Lombardia Arcobaleno chiedendo di inserire questi temi all’interno dei rispettivi programmi elettorali.

L’obiettivo è quello di far sì che il nuovo Consiglio regionale possa intraprendere un percorso di apertura sui temi dei diritti delle persone LGBTQIA+ che finora è stato negato.

Il documento completo è disponibile sul sito arcigayvarese.it/ lombardiaarcobaleno

Per aderire, le persone che si candidano potranno fare un post sui social con l’hashtag #LombardiaArcobaleno.

La proposta, che si articola in otto punti, chiede, tra le altre cose, una legge regionale contro le discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere così come presente in altre Regioni, ma anche il sostegno di Regione Lombardia ai Pride lombardi e maggior sostegno su scuola, salute e cultura.

La proposta è stata lanciata anche da Arcigay Varese.

“Negli anni precedenti abbiamo chiesto a Regione Lombardia il patrocinio al Varese Pride e la risposta è stata negativa” – spiega Giovanni Boschini, presidente di Arcigay Varese – “I temi dell’inclusione devono essere politicamente trasversali e ci dev’essere un’attenzione che in questi anni è mancata. La recente proposta di legge contro le discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere si è arenata anche in Regione. Una Regione progredita dovrebbe farsi carico dei bisogni e del benessere di tutti i cittadini lombardi e quindi anche delle persone LGBTQIA+”.