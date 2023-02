In Lombardia leggera ripresa dell’influenza tra bambini e ragazzi

Torna a crescere la curva epidemica dell’influenza tra bambini e ragazzi in Lombardia. L’incidenza, ormai da tre settimane, è inferiore ai 9 casi ogni mille abitanti ma, nella prima settimana di febbraio si è notato un legger aumento della circolazione virale tra i piccoli, 0- 4 anni, e tra i minori della fascia 4 – 14. Nel primo caso il tasso è stato del 30,6 per mille, la scorsa settimana era del 28,24, più marcata la risalita tra i più grandicelli che ha toccato gli 11,5 casi ogni mille abitanti ( era del 9 per mille) . Nulla a che vedere, comunque, con i picchi di inizio dicembre.

Stabili i tassi tra la popolazione adulta : 8 per mille nella fascia 15- 64 e del 3,8 per mille negli over 65. La media è di quasi 9 casi ogni mille assistiti ( 8,95) era di 9,37 nella precedente rilevazione.

L’andamento virale in Italia resta, comunque, basso, con l’incidenza che tocca gli 8 casi ogni mille assistiti. Anche a livello nazionale sono i più piccoli a rimanere contagiati, 25 per mille, ma in leggerissimo calo rispetto alla settimana precedente.

I virus in circolazione sono ancora quelli influenzali, il virus respiratorio sinciziale e il Sars CoV2. §Nella quinta settimana del 2023, i casi stimati di sindrome similinfluenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono circa 489.000, per un totale di circa 9.640.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza.