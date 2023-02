Longhin: “Anche nella Lega il voto mette a nudo il distacco per la politica. Servono progetti territoriali”

Riceviamo e pubblichiamo l’analisi del voto di Giuseppe Longhin, ex candidato alla segreteria della Lega e coordinatore del Comitato Nord in provincia di Varese:

Egregio direttore,

Due dati statistici relativi alla provincia di Varese:

2018 voti Lega 147192

2023 voti Lega 46654

2018 % Lega 30,89

2023 % Lega 19,05

2018 tot pref cand 15021

2023 tot pref cand 17302

2018 % pref su voti 10%

2023 % pref su voti 37%

A parte i 100mila voti persi si evidenzia, a mio avviso, la perdita della “potenza” del simbolo con il totale preferenze che arrivano al 37% dei voti presi contro il 10% delle precedenti elezioni. Complimenti a tutti i candidati per le molte preferenze, altra conferma tuttavia del distacco verso la politica che un movimento come la Lega non si può permettere. A Gallarate, dove abbiamo un sindaco Lega al secondo mandato e anche segretario provinciale ben 3 candidati su 4 sono stati eletti e nonostante l’ottimo risultato, oltre 2300 preferenze, l’unica a non essere stata eletta è l’assessore Mazzetti. Indispensabile tornare alla territorialità. La gente che non ha votato Lega è tra il 60% che non è andata a votare quindi recuperabile con progetti chiari, semplici, realizzabili e come detto territoriali.

G. Longhin