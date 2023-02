Per l’orgoglio e per i punti: al “Franco Ossola” va in scena Varese-Varesina

Una guarda con timore dal basso, anche se un po’ rasserenata dalle ultime uscite, l’altra sogna in grande e non ha paura di ammirare la vetta. Sono ben differenti gli obiettivi che in questo momento hanno Varese e Varesina, ma domenica 12 febbraio (ore 14.30) al “Franco Ossola”, oltre ai punti ci sarà in palio anche un bel po’ di orgoglio.

PASSATO, PRESENTE E FUTURO

Il 4-1 dell’andata è stata una prova di forza da parte delle fenici, e per questo la voglia di rivalsa potrebbe dare ai biancorossi una spinta in più, anche perché la vittoria in Coppa Italia ha mitigato la delusione ma non l’ha di certo cancellata. Mister Luciano De Paola, che proprio a Venegono Superiore ha esordito sulla panchina biancorossa, chiede conferme ai giocatori dopo un periodo positivo con cinque punti nelle ultime tre partite e neanche un gol concesso.

La Varesina invece ha grande entusiasmo dopo tre vittorie filate che l’hanno proiettata al quarto posto in classifica. Mister Marco Spilli ha però ben presente che la sfida di Masnago non sarà normale (leggi qui le sue dichiarazioni) e soprattutto che in gare come queste la classifica non ha peso. Un occhio alla graduatoria però è bene darlo, anche per evidenziare che al momento ci sono ben 13 punti a distanziare le due contendenti: a quota 34 la Varesina, in piena zona playoff; a 21 il Varese, in lotta per la salvezza e a 6 lunghezze dalla zona tranquilla.

RITORNI E INFORTUNI

Ci sono analogie nelle due rose tra rientri dalle squalifiche che causeranno qualche dubbio nelle scelte di formazione per i due allenatori e guai fisici da valutare per non correre rischi. Tra i biancorossi tornerà dalla squalifica il difensore Alessandro Rossi e mister De Paola dovrà decidere se rilanciarlo in difesa e, nel caso, chi tra il 2005 Baldaro, capitan Monticone o il 2001 Parpinel dovrà fargli posto, con un occhio di riguardo alla situazione under. Situazione simile tra i rossoblù con il portiere Vito Spadavecchia che ha scontato i tre turni di stop, sapendo bene che il 2004 Basti ha risposto più che positivamente nelle tre gare giocate. Che faranno ritorno da infortuni saranno invece due uomini chiave: bomber Ferrario nel Varese e capitan Poesio nella Varesina. L’attaccante biancorosso arriva da un problema al polpaccio e, nonostante qualche minuto giocato già a Grumello, non sembra ancora essere al 100%. Il cervello dei rossoblù ha invece avuto una distorsione alla caviglia che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane. Nei giorni scorsi però è tornato in gruppo e la sua esperienza potrebbe essere molto utile anche come guida per la squadra su un palcoscenico affascinante ma che può intimorire i più giovani.

TATTICHE A CONFRONTO

Difesa a tre contro difesa a quattro. Queste sono le premesse e le basi tattiche dalla quali partono i due miste. Il Varese è tornata con buoni risultati al 3-5-2, aiutato dal gran lavoro di interdizione che garantisce Gazo in mediana. Con il possibile rientro di Ferrario in attacco, Rossini dovrebbe arretrare sulla mediana mentre a sinistra ci sarà ancora Pastore come arma tattica, con la licenza di attaccare liberamente gli spazi sulla fascia, trasformandosi in ala pura. La Varesina invece dovrebbe confermare il 4-2-3-1 delle ultime uscite, con il rientro di Gomis a dare muscoli alla mediana e il possibile rientro di Poesio che porta in dote fosforo ed equilibrio. Davanti sono tante le soluzioni per mister Spilli, ma la punta centrale dovrebbe essere Giuseppe Tedesco, capace di fare reparto da solo e anche di trovare la via del gol, come accaduto settimana scorsa contro la Caronnese.

DIRETTAVN

La gara del Varese è già iniziata sul nostro liveblog offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Quality Sport&Rehab (GUARDA QUI). Nella diretta, dove troverete la cronaca dell’incontro azione per azione, potrete trovare tutte le notizie del pre-partita e a seguire foto, pagelle, racconto e voci dei protagonisti. Potrete interagire in tempo reale commentando o con l’hashtag #DirettaVn sui social.