A Luino l’Atlante geopolitico del cattolicesimo

Sabato 18 febbraio 2023 alle 10.15 presso la sala “Pio XII” nella casa parrocchiale in piazza Giovanni XXIII 13 a Luino si terrà la presentazione del volume “Atlante geopolitico del cattolicesimo” (Piemme) di Matteo Matzuzzi. Interverranno l’autore, vaticanista e caporedattore de “Il Foglio” e Alessandro Franzetti, dottore di ricerca in Diritto e Scienze Umane. Organizzatori sono la Comunità Pastorale “Madonna del Carmine” di Luino e gli Amici del Liceo di Luino. Perché un atlante geopolitico del cattolicesimo? Perché cambia il mondo e cambia la Chiesa cattolica, come è evidente fin dalla sera del 13 marzo 2013, quando dalla Loggia centrale della Basilica vaticana Francesco, il neoeletto papa argentino, faceva capire che era il momento di spiegare le vele e andare al largo. Il nuovo papa è stato eletto per ridare slancio a una Chiesa che a giudizio del Collegio cardinalizio che si riunì nelle congregazioni del pre-conclave, appariva stanca e ripiegata su se stessa. Bisognava uscire dalla ridotta vaticana, aprire gli ospedali da campo, salpare anche senza sapere quale sarebbe stata la meta. Cosa è successo allora in questi anni? Con coraggio e acume Matteo Matzuzzi, vaticanista de Il Foglio, ci consegna una fotografia, utile e necessaria, di tutto ciò che è accaduto, accade e sta per accadere dentro la Chiesa: lo stato della riforma di papa Francesco, le tensioni nelle Chiese nazionali, le minacce di scisma e le questioni fondamentali all’ordine del giorno, dagli abusi alle finanze; il Sinodo, evento religioso ma non solo, che sarà il luogo della contesa tra chi vuole accelerare con entusiasmo e chi teme uno scisma incontrollabile.

E infine, i movimenti ecclesiali, da “motore ” di evangelizzazione ai tempi di Giovanni Paolo II a problema serissimo nel pontificato di Francesco. Perché, dietro all’incenso e al vangelo c’è tanta, tanta politica.

Matteo Matzuzzi nasce a Udine nel 1986, si laurea in Politica Internazionale e Diplomazia all’Università di Padova con tesi su turchi e americani, è stato anche arbitro di calcio. Al Foglio dal 2011, si occupa di Chiesa, papi, religioni e libri. È caporedattore dal 2020. “Abbiamo voluto invitare Matteo Matzuzzi, una delle penne di punta de Il Foglio, per presentare questo bel volume che offre uno spaccato completo e aggiornato della Chiesa nel mondo di oggi – affermano gli organizzatori- inoltre allo stesso tempo siamo contenti e ringraziamo il prevosto di Luino don Sergio Zambenetti per aver messo a disposizione la magnifica sala “Pio XII”, recentemente restaurata e adatta a eventi come questo. Aspettiamo tutti – concludono- credenti o laici perché l’argomento tocca ogni persona”