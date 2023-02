Il lupo di Busto Arsizio, la mancanza di infermieri e il carnevale Bosino nel podcast del 15 febbraio

Le notizie del podcast di mercoledì 15 febbraio

Poco meno di 150 posti da coprire, 64 domande di partecipazione al bando, 35 i candidati presenti di cui 20 già dipendenti con contratto a tempo determinato.

Sono i numeri dell’ultimo concorso indetto dall’Asst Sette Laghi per assumere infermieri. Un risultato che stupisce e preoccupa. Solo 10 anni fa, per un’offerta del genere, si sarebbero presentati fino a 1500 o 2000 candidati. È chiaro che oggi la professione soffre di poco appeal tra i giovani anche perché è un lavoro che richiede impegno e dedizioni oltre a una buona dose di flessibilità. Stando a fonti sindacali, le ore di straordinario accumulate nel comparto ( le figure sanitarie non mediche) ammonterebbero a 11.000 giorni, 31 anni.

“Un lupo per le strade di Busto Arsizio”. È quanto rimbalza sui social nelle ultime ore, dopo che un automobilista nella notte del 15 febbraio ha immortalato un esemplare in via Quintino Sella, nel cuore della città. VareseNews ha verificato il video con Adriano Martinoli e Francesco Bisi del dipartimento di Scienze Teoriche e applicate dell’Università dell’Insubria e può confermare che si tratta di un esemplare lupo.

Il Carnevale Bosino quest’anno compie trent’anni tornando in presenza dopo due anni di stop e con diversi cambiamenti: l’edizione 2023 della manifestazione, come sempre organizzata dalla Famiglia Bosina, prevede la tradizionale sfilata per le vie del centro dedicata ai gruppi a piedi, più numerosi e coreografici rispetto al passato, con in apertura le ballerine brasiliane, mentre i carri allegorici non sfileranno ma saranno posizionati in alcuni punti del centro. Fulcro delle iniziative sarà piazza Monte Grappa e non più piazza Repubblica, oggi occupata dal mercato. E sarà nella piazza centrale di Varese che nella giornata di sabato 25 febbraio prenderanno il via le premiazioni ufficiali di carri, gruppi e maschere più belle.

Il termine per aderire al Servizio civile universale 2023 (inizialmente fissato al 10 febbraio) è stato prorogato al 20 febbraio. Si riapre quindi la possibilità di presentare la propria candidatura per i tanti posti disponibili anche in provincia di Varese, dove sono quasi 200 i progetti attivi. Il servizio civile è un’opportunità rivolta a ragazzi e ragazze dai 18 ai 29 anni non ancora compiuti per vivere un’esperienza di volontariato a contatto con amministrazioni locali, enti e associazioni scegliendo tra diversi ambiti che spaziano dalla cultura ai servizi sociali, dall’infanzia all’ambiente. Il servizio civile dura 12 mesi e richiede un impegno settimanale di circa 25 ore, a fronte del quale viene riconosciuto un contributo di circa 440 euro mensili. Nell’articolo i principali progetti presentati con i posti a disposizione e le informazioni per iscriversi al Servizio civile.

