A Maccagno tutto pronto per festeggiare il Carnevale fra musica e divertimento

Anche quest’anno la Pro Loco di Maccagno risponde “presente” e organizza, per sabato 25 febbraio a partire dalle 10:00 al Parco delle Feste in via Martinetti 11, una grande festa di Carnevale per grandi e piccini.

Ad aprire la ricca giornata di attività sarà il laboratorio per bambini “La brigata dei cuochi pasticcioni” condotto dalla Casa dei Colori e delle Forme di Maccagno. Seguirà alle 10:30 il concerto della Scuola musicale di

Maccagno e alle 11:30 l’apertura ufficiale della festa con il Re Brusapadel.

Risotto e luganega a pranzo e chiacchiere per merenda accompagneranno invece la sfilata delle mascherine a partire dalle ore 16:00, in un pomeriggio pieno di divertimento per i bambini di tutte le età.

Alle 18.30 si accenderà la griglia con salamelle e patatine e a seguire si apriranno le danze con l’intrattenimento musicale di Elvis.

L’evento, patrocinato dal Comune di Maccagno, è stato organizzato dalla Pro Loco Maccagno in collaborazione con la Casa dei Colori e delle Forme di Maccagno. La partecipazione è libera senza necessità di prenotazione. Il ristoro di pranzo e cena è disponibile a prezzi popolari. Per maggiori informazioni: consultare la sezione news/eventi del sito prolocomaccagno.it