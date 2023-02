Majorino a Tradate mette al centro della sfida elettorale sanità, ambiente e trasporti

La sanità pubblica e l’ambiente, i trasporti ma anche il terzo settore. Sono questi i punti centrali toccati dal candidato del centro-sinistra alla presidenza di Regione Lombardia Piefrancesco Majorino nella sua visita a Tradate, dove ha incontrato segretari e iscritti del Pd, simpatizzanti e candidati consiglieri e dove ha fatto visita ad una delle realtà associative più interessanti del panorama cittadino.

Il pomeriggio tradatese del candidato del centro-sinistra è iniziata infatti alla Casa della Città solidale, onlus che da nove anni cerca di rispondere con il volontariato ai bisogni delle famiglie e delle persone in situazioni di fragilità economica, non solo attraverso la raccolta e distribuzione di aiuti alimentari e di generi di prima necessità, ma anche attivando reti solidali e avviando progetti per l’accompagnamento al lavoro.

Majorino ha visitato la sede con un gruppo di volontari, con il presidente Gianmaria Frattini, la segretaria Marisa Gallina e alcuni consiglieri e si è informato sulle attività e le peculiarità del servizio che l’associazione offre alla città di Tradate e ai comuni vicini.

«Una realtà importante e molto bella. La dimostrazione di come il Terzo settore sia fondamentale per intercettare i bisogni e dare risposte puntuali e concrete alle urgenze sociali», ha detto Majorino, che si è anche complimentato perché la Casa della Città solidale è stata selezionata nell’ambito di un progetto dell’Unione europea per le derrate alimentari, «un risultato sicuramente non scontato e che dimostra la capacità anche organizzativa di questa associazione».

Il candidato presidente ha poi incontrato i sostenitori al Mood Cafè, dove ha parlato dei temi centrali della proposta del centro-sinistra per la Regione Lombardia e ha presentato quattro dei candidati della sua lista della provincia di Varese: Alice Bernardoni e Luca Carignola, entrambi tradatesi, il varesino Ludovico Papalia e Ilaria Pagani di Saronno.

«Grazie a tutti voi perché questa è sicuramente una sfida complessa ma anche ambiziosa. Dopo 28 anni questa regione ha bisogno di un altro governo, di nuove politiche e ambizioni e so che possiamo contare su tante persone che sono stanche di una sanità pubblica sempre più in affanno, di ospedali che, come qui a Tradate, perdono efficienza e capacità di rispondere alle necessità del territorio. Cittadini che chiedono servizi sociali più efficaci, un trasporto pubblico efficiente e sicuro che incoraggi le persone a lasciare a casa l’auto, che chiedono di fermare il consumo di suolo che qui a Tradate come in tutta la Lombardia raggiunge livelli allarmanti. Va fatto un cambiamento proprio partendo da queste cose, con risposte molto concrete in grado di cambiare la qualità della vita delle persone».

Majorino ha infine esortato i suoi sostenitori a fare un ultimo sforzo per convincere tante persone a concentrare i voti sulla lista del centro-sinistra: «Ormai è chiaro che la sfida sarà tra me e Fontana, perché Letizia Moratti e il Terzo Polo non hanno possibilità di vincere. Invece con il voto utile di chi vuole il cambiamento e ci crede possiamo farcela a dare un altro governo alla Regione dopo quasi 30 anni di centro-destra. Mi piace dirlo qui a Tradate, in questa città dove la sfida è sicuramente difficile ma non impossibile. La partita è ancora aperta e la giocheremo fino all’ultimo».