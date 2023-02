Malnate si dà alla lettura: dai racconti per bambini al “Club del libro”

Malnate è Città che Legge. Una qualifica che non è solo teorica e gli eventi programmati nelle prossime settimana ne sono la conferma.

Sabato 4 febbraio riprenderanno gli incontri delle letture ad alta voce per bambini da 0 a 6 anni. Il primo appuntamento sarà alle ore 10.30 alla biblioteca civica. Il calendario proseguirà fino a maggio e prevedrà anche diverse iniziative legate alle festività, dal carnevale alla primavera.

Questo il programma:

Sabato 4 Febbraio 2023 ore 10.30 c/o Biblioteca di Malnate

Sabato 25 Febbraio 2023 ore 10.30 c/o Museo Realini “A Carnevale ogni lettura vale” con laboratorio

Sabato 11 Marzo 2023 ore 10.30 c/o Biblioteca di Malnate

Sabato 25 Marzo 2023 ore 10.30 c/o Museo Realini “Letture di Primavera” costruiamo insieme le “naccherapi” e inaugurazione del giardino delle api

Sabato 15 aprile 2023 ore 10.30 c/o Biblioteca di Malnate

Sabato 6 maggio 2023 ore 10.30 c/o Museo Realini “Letture con le mamme” con laboratorio

Da mercoledì 8 febbraio invece inizieranno le riunioni del “Club del libro”. Una nuova proposta per gli amanti della lettura, per formare un gruppo di appassionati per condividere i testi preferiti. L’attività si svolgerà una volta al mese, il mercoledì alle ore 17.30. La partecipazione è libera e gratuita.