Mancano mezzi e personale: i vigili del fuoco si preparano a scendere in piazza a Varese

Carenza di personale, la mancanza dell’autoscala, di autisti e di personale amministrativo. Con queste motivazioni le sigle sindacali Conapo – Fns Cisl – Uil VV.F. PA dei vigili del fuoco si preparano a scendere in piazza per chiedere interventi e maggiore attenzione.

La data fissata, per la quale è stato avviato l’iter autorizzativo è il 23 febbraio alle 9, quando i vigili del fuoco si daranno appuntamento nella piazza Libertà antistante la prefettura.

Le motivazioni, così come spiegano le sigle sindacali, sono la carenza di personale che sta pregiudicato il dispositivo di soccorso, costringendo i lavoratori del comando a operare in condizioni inaccettabili; la mancanza dell’autoscala al distaccamento di Busto-Gallarate, automezzo indispensabile a tutta la bassa provincia e che non solo è necessaria al Soccorso alla popolazione ma l’assenza mette a rischio anche la sicurezza degli operatori negli interventi di soccorso; la mancanza di autisti e di personale amministrativo, siamo con una carenza del 60%, il carico di lavoro sui presenti non è più gestibile e malgrado gli sforzi si sta bloccando tutto il Comando.