Il matrimonio tra palestre è già divorzio: le porte del Life si chiudono agli abbonati Olympus

Porte chiuse al Life Wellness di via Sanvito a tutti quegli utenti che hanno stipulato un contratto con Olympus Avant.

Gli effetti del mancato accordo tra due grandi realtà del fitness di Varese sono sempre più evidenti per le persone coinvolte, loro malgrado, nel muro contro muro che si è creato tra i “mancati” alleati.

Nel comunicato emesso in data 5 febbraio dal Life, si indica come dalla giornata di oggi – lunedì 6 – sarà Olympus a dover garantire le prestazioni comprese dagli abbonamenti stipulati nei mesi scorsi.

Chiaramente questa cosa, al di fuori dei comunicati scritti dagli avvocati, è impossibile perché Olympus non ha più una sede propria in città dopo aver lasciato l’area del Campus di via Pirandello. Di seguito il passaggio in cui si parla di questo aspetto.

«Life-Wellness S.S.D.r.l. rende pertanto noto che, risultato vano ogni proprio sforzo di gestire altrimenti la situazione, a partire da lunedi 6.2.2023, ogni prestazione connessa ad abbonamenti stipulati con (e quindi anche riscossi da) Olympus Avant S.S.D.r.l. (anche attraverso enti omonimi e collegati, a quanto appurato) dovrà essere assolta da quest’ultima con propria organizzazione, mezzi e personale, essendo Life-Wellness S.S.D.r.l. estranea a detti rapporti e soprattutto – indisponibile a essere più a lungo coinvolta».

Life Wellnes inoltre ufficializza quello che già era evidente, ovvero la rottura delle trattative con Olympus per la formazione di un grande polo sportivo comune.

«Decorso ogni ragionevole termine per l’annuncio di opposti e più rassicuranti aggiornamenti […] con il presente comunicato Life-Wellness dichiara e conferma l’intervenuta, definitiva, interruzione di ogni trattativa e dialogo precedentemente avviato con Olympus Avant (e relativi soci e collegate) per valutare il possibile coordinamento nonché eventuale futura gestione in comune delle rispettive, separate attività».

Nella propria nota Life parla apertamente di “ingestibili ritardi registrati nell’ottenere da Olympus reciproco accesso e possibilità di verifica dei dati e informazioni […] costituenti il presupposto di ogni possibile sviluppo dei dialoghi tra le parti” come ulteriore conferma della volontà di interrompere la trattativa.

Il gruppo guidato dal presidente Gabriele Ciavarrella infine addossa, tra le righe, a Olympus i problemi che stanno colpendo gli abbonati di quest’ultima struttura. E spiega – secondo la propria versione – perché Life non può assumersi gli oneri di prestazioni sottoscritte tra Olympus e i suoi clienti che hanno versato le quote nei periodi che hanno preceduto la chiusura della palestra di via Pirandello.