Meloni, Salvini, Lupi e Berlusconi alla Kermesse di Fontana: “Faremo volare ancora più in alto la Lombardia”

C’erano tutti i leader nazionali del centrodestra all’evento di chiusura della campagna elettorale di Attilio Fontana a Milano: la premier Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Maurizio Lupi.

Tutti intervenuti in segno di compattezza a cinque giorni dal voto per dare la volata al Presidente uscente che conferma: «Noi abbiamo governato la Lombardia e nella nostra coalizione non ci sono mai stati attriti, siamo uniti verso i prossimi anni di governo».

Il candidato del centrodestra si è detto soddisfatto: «Quanta energia e passione per la nostra Lombardia oggi al Teatro del Verme di Milano. Grazie ai leader del centrodestra per la loro presenza e il loro intervento. Siamo una coalizione compatta, concreta e con una forte visione comune che ci aiuterà a far volare la Lombardia e l’Italia sempre più alto».

