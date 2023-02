Il mercato di Busto Arsizio si sposterà nella primavera del 2024. Sopralluogo nell’ex-scalo merci

Il mercato di Busto Arsizio dovrà spostarsi da piazzale dei Bersaglieri entro i primi mesi del 2024 per fare spazio al cantiere che rivoluzionerà tutta l’area delle Nord dalla vecchia sede della Polizia Locale fino all’ex-Macello civico. Questa mattina l’assessore all’Urbanistica Giorgio Mariani, insieme alla vice-sindaco e assessore al Commercio Manuela Maffioli e all’assessore alla Sicurezza e Mobilità Salvatore Loschiavo, hanno incontrato i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per un sopralluogo congiunto nella vastissima area dell’ex-scalo merci della stazione Fs di Busto Arsizio.

Stiamo parlando di un enorme piazzale da oltre 60 mila metri quadri totalmente asfaltato ormai in disuso da molti anni e che è al centro di progetti di rigenerazione urbana futuri. In attesa di capire cosa ne sarà di questa enorme area a ridosso dei binari l’ipotesi dell’amministrazione è quella di trasferirci, temporaneamente, il mercato cittadino: «Abbiamo chiesto a Rfi se la cosa è fattibile. Al momento siamo ancora nel campo delle ipotesi ma questa mattina abbiamo avviato l’interlocuzione che potrebbe, come già accaduto in altre occasioni, portare ad un accordo con la proprietà».

Nei prossimi incontri si dovrà valutare la fattibilità del progetto, le opere che dovranno essere realizzate per mettere in sicurezza l’area e per dotarla dei servizi essenziali per trasformarla in un’area mercatale. Gli stessi ambulanti sono in contatto costante con l’amministrazione per seguire la vicenda e addivenire ad un trasferimento che sia indolore per clienti e commercianti.

Nel frattempo proseguono i vari iter dei piani attuativi che privati e pubblico dovranno realizzare nell’area delle Nord. Proseguono i piani per la residenza per anziani, per il supermercato e per la trasformazione di un’altra area a ridosso. Fin qui i privati ma saranno i progetti pubblici a trasformare il volto di tutta l’area del sedime ferroviario, compresa la stazione delle Ferrovie Nord che rientra nel progetto Fili: «Siamo ormai in una fase avanzata di progettazione e dai primi mesi del 2024 partiranno i primi interventi» – ha aggiunto l’assessore.