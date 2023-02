Mille bolle magiche trasformano il Teatro di Varese in un mondo di fantasia

Lo spettacolo della Fata delle bolle Silvia Gaffurini in scena domenica 12 febbraio alle 16 al Teatro di Varese per grandi e piccini

Riportare grandi e bambini ad uno stato primordiale della fantasia è lo scopo dichiarato di Mille bolle magiche, lo spettacolo della Fata delle Bolle Silvia Gaffurini in scena domenica 12 febbraio alle ore 16 al Teatro di Varese di piazza Repubblica. Un’occasione per le famiglie di condividere momenti di piena spensieratezza guidati in mondo di forme e colori ispirati alla bellezza della natura che ci circonda e scoprirne con emozione e meraviglia segreti e informazioni scientifiche.

I bambini amano le Bolle di Sapone. E Silvia sul palco crea un programma magico che incanta i bambini ed affascina gli adulti. La dolcezza del suo personaggio, il look, l’originalità e la spettacolarità degli effetti presentati creano un mix creano un legame empatico con i bambini che si appassionano al suo personaggio e alla fine dello spettacolo non vedono l’ora di salutare ed abbracciare la Fatina delle Bolle.

Le Bolle di Sapone sono le protagoniste dello show in tutte le loro forme più spettacolari, divertenti e coinvolgenti.

Lo Spettacolo nasce dalla Produzione “Gazillion Bubble Show” di Fan Yang di cui Silvia Gaffurini è stata allieva e parte integrande della Produzione dall’anno 2000. La versione Italiana è stata intitolata “Le Mille Bolle Magiche” ed è stata adattata con testi e contenuti adatti al pubblico Italiano pur mantenendo gli aspetti altamente spettacolari del “Gazillion Bubble Show” in scena in pianta stabile al “New World Stages” di Broadway ed in worldwide tour.

La Protagonista (la Fata delle Bolle) conduce il pubblico in un viaggio fantastico raccontando, attraverso le sue bolle di sapone, la bellezza della natura e la necessità di usare la fantasia e la creatività nel mondo quotidiano.

Si potranno ammirare composizioni di bolle coloratissime di ogni forma, bolle giganti e giochi di bolle che meritano di essere visti.

Il pubblico non sarà solamente passivo spettatore ma i bambini saranno coinvolti e potranno essere chiamati sul palcoscenico per vivere direttamente l’esperienza di “entrare in una Mega Bolla”, “vivere l’esperienza di una nevicata di bolle sul palco”, “fare una sfida con le bolle di sapone”.

Per info costi e prenotazioni consultare il sito del Teatro di Varese a questo link.