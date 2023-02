“M’illumino di meno”: il Consiglio Comunale dei giovani luinesi promuove il risparmio energetico

In occasione della Giornata nazionale “M’illumino di meno” giovedì 16 febbraio i giovani del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Luino hanno organizzato, all’Oratorio della città, un incontro per promuovere il tema del risparmio energetico.

Durante la presentazione – organizzata e promossa insieme al Comune, alla Comunità Operosa dell’Alto Verbano e al Tavolo per il Clima – i ragazzi presenti hanno avuto modo di confrontarsi tra loro e il pubblico e di scambiare idee e proposte in merito al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale, dimostrando di conoscere bene il tema del cambiamento climatico e di avere una forte predisposizione ad agire.

A seguire, Gianfranco Malagola del Tavolo per il Clima ha spiegato il funzionamento della comunità energetica rinnovabile – una soluzione interessante per la produzione e la distribuzione di energia, basata sull’utilizzo di fonti rinnovabili e sulla condivisione di risorse fra i membri della comunità – ponendo l’accento sui suoi vantaggi e sui dettagli che la caratterizzano.

L’incontro, in particolare, ha fatto emergere l’importanza della partecipazione e collaborazione di tutti i membri della comunità, giovani e adulti, per affrontare le sfide del presente e del futuro e per costruire un mondo più giusto e sostenibile per tutti.