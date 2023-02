“M’illumino di meno”: a Luino un incontro sulle comunità energetiche rinnovabili

In occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili – “M’illumino di meno” – giovedì 16 febbraio alle 18:00 il Comune di Luino in collaborazione con il Tavolo per il Clima e la Comunità Operosa dell’Alto Verbano organizza all’Oratorio di Luino in via San Pietro 59 una tavola rotonda per parlare di comunità energetiche rinnovabili, di un nuovo modo per condividere l’energia pulita.

In contemporanea il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi promuoverà, sempre alle 18:00 presso l’Oratorio, un dibattito fra giovani sul risparmio energetico.