Mobilità a scuola a Vedano Olona: un successo l’incontro con gli studenti del Pellico

Un successo l’incontro nei giorni scorsi all’istituto Silvio Pellico tra gli studenti delle medie e gli architetti che si occupano del Piano di accessibilità nel Comune di Vedano Olona. Una mattinata con un gruppo di ragazzi delle classi terze, coordinati dalla professoressa Maineri e impegnati già da tempo sul tema della Mobilità leggera, al microfono l’architetto Alberto Bracchi della Città Possibile, affiancato dalle colleghe Silvia Molteni e Elena Bianchi. Il team di professionisti sta curando la riqualificazione, in ottica di mobilità sostenibile e sicura, di alcune vie del nostro comune: il Piano di accessibilità, compreso nel Peba (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche), viene sviluppato in collaborazione con l’Ufficio Tecnico e con quello della Polizia Locale del Comune. (foto di repertorio)

Numerosi e interessati gli alunni presenti che hanno assistito all’appuntamento e che alla fine hanno partecipato con domande e quesiti rivolti ai relatori: un bell’applauso ha concluso l’iniziativa che ha dimostrato come i temi della mobilità e del suo impatto con l’ambiente e i cittadini siano molto sentiti anche dai giovani delle scuole. L‘Istituto Pellico è stato coinvolto ed è al lavoro, insieme al Comune e all’assessorato all’Ambiente e alla Mobilità, in un importante progetto sperimentale che riguarda appunto le scuole e la bicicletta come mezzo di trasporto: l’iniziativa, di rilevanza regionale, sarà definita e presentata nei prossimi tempi dagli uffici interessati.