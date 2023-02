Mobilitazione delle mamme della media di Solbiate contro il tumore al seno nel ricordo di Daniela

Daniela aveva 40 anni. È morta a causa di un tumore al seno. Una scomparsa che ha lasciato un vuoto profondo, nella sua famiglia, nelle sue amiche e nelle mamme dei compagni di scuola della sua bimba di 12 anni che frequenta l’ Istituto Comprensivo “E.Galvaligi” di Solbiate Arno.

Profondamente scosse, hanno deciso di agire per dare un senso a questa perdita e per sensibilizzare altre donne a fare prevenzione. Hanno così organizzato, in collaborazione con l’Associazione CAOS, una serata di informazione aperta alla cittadinanza in ricordo di “Daniela, una mamma, una donna, un amica!”.

Il 15 febbraio scorso, la sala Polivalente dell’Istituto Galvaligi era gremita di “mamme , donne e amiche” venute ad ascoltare i contributi della Dottoressa Silvana Monetti e della Dottoressa Luisa Giavarini della Breast Unit ASST Valle Olona, che hanno parlato di prevenzione e cura del tumore alla mammella, toccando temi come stili di vita e corretta alimentazione, autopalpazione, genetica, cure personalizzate, stress e paura.

Adele Patrini e Gabriella Russo, dell’Associazione CAOS, hanno portato la loro testimonianza di paziente e volontaria e, con sorpresa e commozione, alla fine della serata hanno ricevuto una donazione, frutto dell’impegno di queste mamme sensibili e combattive che, pensando a Daniela, hanno deciso di non darla vinta al cancro, raccogliendo dei fondi che verranno destinati all’allestimento di uno spazio dedicato ai percorsi di umanizzazione presso la Breast Unit ASST Valle Olona Ospedale di Gallarate, diretta dalla Dottoressa Silvana Monetti.

In quello spazio, le pazienti oncologiche faranno Yoga, Psicomotricità, Musicoterapia, Arteterapia, Gruppi di Auto Mutuo Aiuto, Centri di Ascolto e momenti conviviali: lo scopo è integrare le terapie radianti, chirurgiche e mediche, con la riabilitazione psico-sociale. Il Prof. Angelo Benevento, Direttore del Dipartimento Oncologico a cui afferisce la Breast Unit, conferma piena convinzione dell’importanza di un approccio finalizzato alla cura della persona e non della malattia.

«La sala sarà bellissima, luminosa, colorata, accogliente e…magica perchè frutto dell’energia, creatività e passione delle donne……..sulla porta una targa con una dedica: a Daniela Calandra, una mamma, una donna, un’amica!» spiega Adele Patrini.

La lotta al cancro al seno è una battaglia di civiltà che vede nella prevenzione il punto di forza al fine di garantire una percentuale di guarigione superiore al 90%. Recentemente la comunità scientifica si sta interrogando per valutare nuove linee guida che abbassino la fascia di età chiamata ad aderire allo screening mammografico, alla luce degli ultimi dati epidemiologici che vedono questa malattia colpire donne sempre più giovani: «Umberto Veronesi ha lasciato in eredità la raccomandazione di investire sempre di più sui progressi della ricerca al fine di arrivare al 100% di guarigione» ricorda la presidente di Caos Adele Patrini.