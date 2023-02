“Momenti Letterari nel borgo” a Castiglione Olona, Giorgio Tavani presenta “La Nostra Terra”

Il Comune di Castiglione Olona presenta “Momenti Letterari nel Borgo”, un nuovo appuntamento dedicato agli amanti della lettura che si terrà ogni prima domenica del mese, proprio in occasione della Fiera del Cardinale, lo storico mercatino castiglionese di artigianato e antiquariato.

Domenica 5 marzo alle ore 15.30 nei locali dell’ex Sala Consiliare di Piazza Garibaldi, in centro storico, sarà ospite Giorgio Tavani che presenterà il suo ultimo libro “La Nostra Terra”, un diario di viaggio attraverso il tempo ed i luoghi delle terre tra la Palestina ed Israele.

Palestina e Israele, due nomi fortemente evocativi per uno stesso piccolo pezzetto di terra che si affaccia sul Mediterraneo orientale. Il libro è un resoconto di viaggi e incontri con persone e di situazioni talvolta inedite, finalizzato a cogliere la complessità del vivere in quel mondo. E’, inoltre, un tentativo di provare a restituire un racconto “in soggettiva” della Storia e delle storie di luoghi, di eventi antichi e attuali; infine, attraverso l’incontro e il dialogo con religiosi, taxisti, soldati, archeologi, bottegai e tant’altra gente comune, far conoscere spaccati di vita di chi in quel mondo abita.

Giorgio Tavani, sociologo, fin dai tempi dell’università coltiva l’interesse per lo studio della storia antica e attuale del Medio Oriente, nonché per l’evoluzione della situazione sociale e politica dell’area. Negli ultimi cinquant’anni ha anche compiuto numerosi viaggi in Israele e nei territori palestinesi. Allo studio alterna soggiorni finalizzati alla conoscenza della società israeliana e araba palestinese, nonché alla visita di siti archeologici della regione o alla ricerca dei suoi lati nascosti. Dopo “I Due Torti” dedicato al conflitto arabo israeliano e “Per il Cielo e per la Terra”, che ripercorre la storia del popolo ebraico dalle origini ai giorni nostri, “La Nostra Terra” è terzo libro scritto da Tavani.

L’incontro è ad ingresso libero.