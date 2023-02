Il momento del Varese, tra la linfa buona dei giovani e il gol mancante

Ormai il copione si ripete da settimane: per uno che torna a disposizione, le porte dell’infermeria si aprono per qualcun altro. E così, dopo lo 0-0 casalingo contro la Casatese, in casa Città di Varese a fermarsi è ancora Gianluca Piccoli, che prosegue la sua annata sfortunata aggiungendo un altro problemino muscolare dopo una prestazione convincente da centrale di difesa. In compenso sono tornati a lavorare con il gruppo Nicolas Truosolo, che dovrebbe essere pienamente ristabilito, e Gianluca Parpinel, che però non è ancora al 100 percento. In vista della gara di domenica – la delicata sfida diretta per la salvezza in casa della Real Calepina – rimane il dubbio su Filippo Boni e Carlo Ferrario, che proseguono le cure per tornare a disposizione. Acciaccato Roberto Candido – non dovrebbe essere in forse per Grumello del Monte -, sicuramente rientrerà capitan Mattia Monticone, che ha scontato il turno di squalifica. Venerdì invece ci sarà la sentenze per la riduzione della squalifica ad Alessandro Rossi, che ha scontato finora due delle quattro giornate comminate dal giudice sportivo.

LA MEGLIO GIOVENTÙ

In un campionato privo di gioie e con diversi aspetti negativi per il Varese, le note positive vengono dai giovani. I vari ragazzi che si sono affacciati dalla Juniores alla prima squadra hanno per ora risposto sempre positivamente. Il primo è stato il centrocampista Pietro Settimo, lanciato da titolare a Ponte San Pietro e uno dei migliori nella sfida di Coppa Italia in casa della Giana Erminio. Alessandro Ovalle ha fatto un buon spezzone di gara a Lumezzane, così come Andrea Casamassima a Gorgonazola. Ottime invece le due prestazioni offerte dal difensore Cristian Baldaro, che non si è fatto intimorire né a Seregno, né contro la Casatese, giocando due partite di alto livello. Il fresco 18enne ha colpito positivamente mister Luciano De Paola, che potrebbe schierarlo nuovamente tra i titolari anche contro la Real Calepina. Uscendo dai discorsi della prima squadra, una bella soddisfazione per l’ambiente biancorosso è stata la convocazione del terzino classe 2006 della Juniores Leonardo Giomi nella rappresentativa nazionale Under 17, che si è riunita la scorsa settimana a Verano Brianza. La speranza è che sia solo il primo di una lunga lista.

UN GOL IN 6 PARTITE

Se il Varese da due partite non prende gol – prima volta da inizio anno -, il problema ora si è spostato davanti, dove a mancare è il gol. Le statistiche non mentono: un gol nelle ultime 6 partite tra campionato e Coppa Italia. L’unica marcatura biancorossa nel 2023 è quella – inutile – di Rossini in casa dell’Alcione. Andando indietro nelle settimane, bisogna tornare alla vittoria 2-1 di Carate Brianza per trovare altri gol. Il Varese non ha poi segnato contro Franciacorta, Lumezzane, Giana Erminio (Coppa Italia), Virtus CiseranoBergamo, Seregno e Casatese. Il dato fa riflettere anche perché prima di allora, dall’inizio del campionato, solo in 3 occasioni i biancorossi non avevano trovato la via del gol (Casatese all’andata, Real Calepina e Ponte San Pietro). L’assenza attuale di prime punte ha acuito il problema, con Ferrario fermo ai box e nessuno in rosa per sostituirlo. Rossini si sta adattando, ma qualcuno che prendesse il posto del partente Cappai in rosa sarebbe stato necessario. Si aspetta con ansia il rientro di Re Carlo, che però a sua volta deve sbloccarsi. Il numero 9 infatti non va in gol dal 6 novembre, ovvero dalla sfortunata trasferta di Villa Valle conclusa con una sconfitta e con il rigore sbagliato all’ultimo secondo. Tre mesi di digiuno sono decisamente troppi per uno della sua caratura.