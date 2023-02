Montagna, tennis, basket: lo sport Uisp è per tutti i gusti

NOTIZIARIO UISP del 1 febbraio 2023

MONTAGNA – Sci club di Sant’Antonino Ticino, tante gite in montagna

Dopo due anni di rinunce, finalmente si può tornare a sciare spensieratamente in compagnia degli amici.

Lo sci club di Sant’Antonino Ticino affiliato Uisp, che ha appena festeggiato i 41 anni, ha programmato numerose uscite per la stagione invernale. Le prossime due si svolgeranno a Pila il 12 e il 19 febbraio. La terza il 26 febbraio in Chiesa Valmalenco, dove c’è la possibilità di sciare o di rimanere in paese per una passeggiata acquistando e degustando alcuni prodotti tipici nei locali del posto. A pranzo, prenotando con lo Sci Club in uno dei due ristoranti di fiducia, sarà possibile assaporare i famosi pizzoccheri e gli sciatt valtellinesi.

A marzo è in programma un weekend sulla neve, che probabilmente si svolgerà in Valtellina, nella zona di Chiareggio. Li, c’è la un albergo che, se c’è tanta neve, è raggiungibile soltanto con le motoslitte, servizio è offerto gratuitamente. Per informazioni consultare la pagina Facebook: SciClub SantAntonino oppure scrivere a info@scsantonino.com.

TENNIS – Serata di premiazioni per Gym’s



Mercoledì 15 febbraio, nel ristorante Baking Italia del centro sportivo Gym’s di viale Lombardia a Gallarate, si terrà la serata di premiazione del torneo invernale della scuola tennis. Parteciperanno tutti i 76 bambini che sono stati seguiti sul campo dal maestro Stefano Bossi. Verranno premiati i primi tre classificati nel torneo. Il prossimo corso di tennis sarà organizzato in estate, nel mese di giugno, quando sempre in collaborazione con Gym’s, sarà proposto un corso innovativo: un’ora di tennis più un’ora di preparazione atletica. Dal 2 all’8 luglio, in Val di Fassa, a Canazei, è in previsione una settimana multisportiva in collaborazione con l’Experience Summer Camp, realtà rinomata per l’organizzazione di campi estivi.

BASKET – First League, la quarta giornata della seconda fase

Bella e meritata vittoria quella dell’Aqua Elite Pink Panthers che supera in casa Appiano Gentile per 86-75. Anche il Deportivo vince di 11 lunghezze: i varesini battono alla XXV Aprile i milanesi del Busto Garolfo per 59-48. Nettissime vittorie per Besozzo e Sesto Calende, gli Horses restano imbattuti dopo il 116-67 ai danni dei bustocchi dell’Orange Five, +34 per il Basket School sull’Oslavia Tradate. Bizzozero espugna il campo di Rovello Porro, biancorossi a bersaglio sull’Elleterm Energy per 80-76, Velate ha la meglio sul Kaire Sport Lurate Caccivio per 88-80, successo esterno per Tradate: il Basket School vince di 5 a Varano Borghi sull’Ottica Tacchi.

La settimana prosegue con i successi del giovedì sera di Appiano Gentile che espugna 90-76 Olgiate Comasco, di Vedano Olona che vince in volata sulla WoolWa per 73-71, di Fagnano che supera di 5 i piemontesi di Quelli del Lago Omegna, di Antoniana Como che batte di quasi 20 punti i varesini del Big Bobbiate, di Somma che timbra il successo esterno a San Vittore Olona, Thunder ko 61-13. Il ricco programma del giovedì si chiude con le larghe vittorie di Travedona sul campo de La No Look Gerenzano e del Fuco Club Varese che batte di 28 punti, alla Marconi, i lariani di Alebbio.

Il programma si conclude con le 6 partite di domenica 29 gennaio: vincono Borsano e Albizzate fuori casa, i bustocchi di misura a Borgomanero, i Piranha nettamente sull’Oslavia Summer Contest Tradate. Nelle altre 4 gare è festa casalinga del San Giovanni Bosco Olgiate che supera i varesini del Giubiano Pigs; referti rosa anche per l’Alebbio che vince un tiratissimo derby con l’Antoniana, blitz vincente della capolista del Nordest Montello Young a segno sui cacciviesi del Kaire Sport, infine fra Busto Garolfo e Sesto Calende a vincere sono i sestesi.