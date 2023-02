Per Monti e Galimberti una “festa della famiglia” a Daverio

Si è svolta domenica 5 nell’auditorium di Daverio la Festa della famiglia, organizzata dai candidati leghisti al Consiglio regionale Emanuele Monti e Cristina Galimberti. Gonfiabili, zucchero filato e spettacoli di magia che hanno attirato oltre duecento persone. Mamme, papà e bambini che in un momento di svago hanno potuto ascoltare le proposte a favore delle famiglie degli esponenti del Carroccio.

«Una bella domenica pomeriggio di festa – dichiara Emanuele Monti – che ci ha permesso di ribadire che la Lega è dalla parte delle mamme e dei papà in maniera convinta e costante. Per noi la famiglia ha un valore fondamentale per la società e vogliamo rinnovare il nostro impegno affinché in tutte le sedi istituzionali questo baluardo sia tutelato».

«Siamo il sindacato del territorio e continuiamo ad essere per la gente una garanzia di tutela dei diritti fondamentali di cui quello della genitorialità e della famiglia è sicuramente uno dei principali – Ha poi aggiunto – Già in questa legislatura, sia in Commissione Sanità e Politiche Sociali sia in Consiglio regionale, mi sono impegnato per incrementare le risorse a favore delle famiglie e dei bambini. L’auspicio è che questo percorso possa continuare perché vedere tante famiglie determinate a condividere con noi questa sfida mi riempie di orgoglio».