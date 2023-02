Nasce AlfaNotizie il magazine che parla del mondo dell’acqua

Nasce Alfa Notizie ( https://www.alfanotizie.it/ ), la testata online dedicata al mondo dell’acqua. La rivista vuole informazione, accendendo i riflettori su tematiche importanti e attuali quali la siccità, la carenza idrica, il dissesto idrogeologico, l’emergenza climatica.

Ma non solo: Alfa Notizie vuole anche educare, con i suoi progetti rivolti alle scuole e ai bambini; approfondire, coinvolgendo autorità ed esperti del settore; diffondere consapevolezza, portando a galla la verità e sviscerandola.

La redazione, guidata da Debora Banfi, si avvale della collaborazione del personale esperto e qualificato di Alfa, in grado di fornire informazioni approfondite e sempre aggiornate in merito allo stato dei lavori in corso sul territorio e ai progetti in programma.

Alfa Notizie ha anche la sua pagina Instagram ( https://www.instagram.com/alfavarese/ ) dove vengono pubblicati costantemente post informativi, interviste e consigli antispreco.

IL CASTORO BLU

Prende forma dalla matita creativa del noto vignettista Valerio Marini BLU, il piccolo castoro che vive sulle rive del lago di Varese. Sarà lui a parlarci del nostro lago e ad aggiornarci sulle sue condizioni di salute. Ci aiuterà a scoprire tutta la natura che ci circonda, insegnandoci a rispettarla e a tutelarla.