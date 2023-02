Nasce il Polo Lavoro di Marnate: informagiovani, informalavoro e coworking in un unico posto

Tutto il mondo del lavoro in un unico luogo, succede in Valle Olona, a Marnate. Martedì 7 febbraio (ore 18) verrà inaugurato il nuovo Polo Lavoro realizzato dal Comune. Questo progetto nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di rispondere alle esigenze dei cittadini, offrendo un unico luogo dove raccogliere informazioni e opportunità relative al mondo del lavoro, dell’orientamento e delle nuove dimensioni professionali.

Grazie al contributo della Regione Lombardia e alla ristrutturazione dello spazio lasciato libero dalla Tesoreria comunale, il nuovo Polo Lavoro trova una nuova dimensione nel cuore del paese, in via Italia al civico 151. Oltre ai servizi già attivi in sede comunale, il Polo Lavoro ospiterà tre importanti iniziative.

In primo luogo, c’è lo spazio InformaGiovani, un luogo gratuito dove i giovani possono orientarsi nel mondo della formazione, fare i primi passi nel mondo del lavoro, partecipare alla vita cittadina e scoprire le opportunità di mobilità europea. Questo servizio si inserisce nella rete di servizi coordinata dalla Provincia di Varese e si integra perfettamente con le attività di Marnate Giovani e il centro San Sebastiano di Nizzolina.

In secondo luogo, c’è l’ufficio InformaLavoro, un servizio “one to one” gratuito che fornisce informazioni e supporto per l’orientamento professionale e la ricerca attiva del lavoro. Questo ufficio rappresenta un punto di incontro tra il tessuto imprenditoriale locale e i lavoratori, e opera in stretto coordinamento con l’Amministrazione Comunale, il settore Servizi Sociali e il Centro per l’Impiego.

Infine, il nuovo Polo Lavoro comprende un innovativo spazio coworking, pensato per i professionisti del digitale e non solo che cercano un ufficio dinamico all’interno di un ambiente votato alla privacy e all’interscambio professionale. Questo spazio è dotato di ogni comfort e offre diverse tariffe in base ai servizi erogati. C’è anche un’area conferenze con smart TV integrata, aperta alla cittadinanza, alle imprese, alle scuole, agli enti e alle associazioni, per riunioni, incontri e corsi di formazione.

L’inaugurazione del nuovo Polo Lavoro è un momento importante per la cittadinanza di Marnate e la sua amministrazione invita tutti i cittadini a partecipare.