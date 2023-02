Nel 2022 sono stati 3,8 milioni i passeggeri che hanno raggiunto Malpensa in treno

«Nel 2022 3,8 milioni di passeggeri hanno scelto Malpensa Express per raggiungere lo scalo internazionale di Malpensa: a tre anni dall’inizio della pandemia, i viaggiatori del collegamento aeroportuale di Trenord sono tornati ai livelli del 2019. E cresce l’incidenza del treno, fra le modalità di trasporto verso l’aeroporto: è del 18%». Sono questi i dati comunicati da Trenord riguardo al traffico di viaggiatori diretti all’aeroporto varesotto.

I passeggeri Malpensa Express

Nel 2022 i passeggeri Malpensa Express sono tornati ai numeri del 2019: i grandi eventi internazionali hanno trainato la ripresa, facendo da contraltare al calo nel mese di gennaio, a causa di un picco pandemico.

Rispetto al pre Covid, cresce la percentuale dei passeggeri che frequentano l’aeroporto scegliendo il treno: nell’intero anno è stata del 18%; era del 13,3% nel 2019. Nel 2022, il picco è stato a novembre, quando un passeggero su cinque da e per l’aeroporto ha scelto il treno.

Il cliente Malpensa Express ha un’età media di 37 anni; un passeggero su quattro è straniero, risultato in crescita rispetto al 10,4% rilevato nel 2019. Il 23% dei passeggeri ha utilizzato il collegamento aeroportuale per la prima volta; il 48% lo usa per i propri spostamenti da e per lo scalo più volte al mese o all’anno. Il 30% dei biglietti Malpensa Express è acquistato tramite canali digitali.

Il servizio Malpensa Express

Malpensa Express collega con 145 corse giornaliere dall’aeroporto e la città di Milano, dalle 5 di mattina all’1 di notte. Il 91% delle corse nel 2022 è arrivato a destinazione in orario.

Tra maggio e novembre 2022 i 14 convogli Coradia che effettuano il servizio sono stati sottoposti a un radicale rinnovamento, che ha previsto la pellicolatura esterna con una livrea ridisegnata sul modello di quella dei nuovi treni, mantenendo il colore rosso caratteristico del servizio, e la sostituzione degli arredi interni. Nelle carrozze i passeggeri trovano sedili in ecopelle, cappelliere rinnovate, pavimenti ri-cerati.

Per il rinnovo della flotta Malpensa Express, Trenord ha stanziato un investimento complessivo di 1,1 milioni di euro, circa 80mila per ogni treno.

Servizi integrati per il passeggero Malpensa Express

Prosegue il percorso mirato a offrire ai passeggeri aeroportuali un’esperienza di viaggio senza intoppi, dal treno al gate: Trenord e SEA Milano hanno avviato una collaborazione volta all’integrazione reciproca di servizi.

I clienti Malpensa Express possono acquistare il ticket ViaMilano Fast Track di SEA, per l’accesso prioritario ai controlli di sicurezza in aeroporto, insieme al biglietto ferroviario sul sito malpensaexpress.it, sull’App Trenord o presso le biglietterie Trenord di Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Cadorna, Milano Bovisa e Saronno.

Da febbraio 2022 è possibile acquistare sul sito di SEA il biglietto Malpensa Express. L’80% dei clienti che utilizzano questo canale è straniero.