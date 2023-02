Nel primo weekend il voto dei circoli Pd in provincia di Varese premia Bonaccini

Si è svolto il primo weekend di primarie interne al Partito Democratico per eleggere il segretario nazionale del PD. E se nella sezione di Varese città a vincere è stata la candidata Elly Schlein allargando lo sguardo ai primi dati in arrivo dall’intera provincia di Varese Stefano Bonaccini è in vantaggio con oltre 160 voti e il 48% dei voti espressi fino a questo momento dai circoli nell’attesa che tutte le sezioni territoriali del partito si riuniscano.

“Siamo soddisfatti di questo risultato che, come sta succedendo a livello nazionale, premia la nostra proposta congressuale. Però in questo momento ciò che più conta è che la partecipazione è alta, a conferma del grande interesse che suscita questo dibattito”, afferma Andrea Civati, coordinatore della mozione in provincia di Varese.

Ecco i risultati dei primi circoli che sono andati al voto in provincia di Varese, gli altri lo faranno in questi giorni. Stefano Bonaccini 161 voti (47,9%); Elly Schlein 147 voti (43,8%); Gianni Cuperlo 29 voti (8,6%), Paola De Micheli 2 voti (0,6%).