Nel Varesotto seggi aperti per le elezioni regionali della Lombardia

(Nella foto gli scrutatori al lavoro al seggio di Comabbio)

In tutta la provincia di Varese si vota per l’elezione del nuovo presidente e per la composizione del consiglio della Lombardia. I seggi sono aperti domenica 12 febbraio dalle 7 alle 23 e lunedì 13 dalle 7 alle 15.

Quattro i candidati presidenti in carica: il governatore uscente Attilio Fontana (centrodestra), Pierfrancesco Majorino (centrosinistra e M5s), Letizia Moratti (Terzo Polo) e Mara Ghidorzi (Unione Popolare). La carica va a chi ottiene più voti senza ballottaggio.

Per ottomila giovani della Provincia di Varese queste sono le prime elezioni in cui potranno votare. In totale sono 57mila i giovani elettori tra i 18 e i 24 anni nel Varesotto. VareseNews ha voluto sapere cosa ne pensa questa generazione riguardo le elezioni regionali con questo sondaggio.