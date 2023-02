Nella settimana della scienza alla Scuola Europea sale in cattedra il JRC con le aule nel metaverso

Una settimana “immersi” nella scienza tra laboratori, spettacoli, esperienze immersive. Alla Scuola Europea di Varese tutti gli studenti, dai bambini del primo ciclo fino alle superiori, stanno partecipando a una serie di offerte formative diverse. Non sono previste verifiche o interrogazioni ma solo curiosità, voglia di provare e di mettersi in gioco.

Tra i tanti appuntamenti previsti ci sono anche gli incontri promossi dal JRC di Ispra. Questa mattina, nell’aula abitualmente utilizzata per la musica, i ragazzi, attraverso i visori, hanno sperimentato una didattica innovativa: «Sono nel metaverso e stanno seguendo il movimento delle molecole – spiega la docente Antonella Sgaramella – Il Centro JRC ha fornito la strumentazione, l’ambiente e il programma che i ragazzi stanno utilizzando».

Tra il Centro di ricerche di Ispra e la Scuola Europea c’è un legame stretto: « Per noi ricercatori avere un feedback dai ragazzi è importante – spiega Alberto Cucinato del JRC – Ci interfacciamo per comprendere come accolgono e come utilizzano alcune nostre proposte. Siamo anche interessati ai loro commenti e suggerimenti per migliorare o cambiare. Stamattina , per esempio, hanno creato l’avatar del docente: è importante che siano loro a spiegarci come se lo immaginano. Queste esperienze verranno poi rielaborate dagli stessi ragazzi che dovranno, a loro vita, spiegare ai compagni attraverso lavori multimediali o grafici. Loro imparano e poi, in un’ottica di “peer education” restituiscono ai compagni».

La collaborazione tra JRC e Scuola Europea punta sull’innovazione didattica: anche grazie ai programmi di gaming, docenti e studenti potranno sperimentare modalità di apprendimento nuove: « Questa è una scuola che innova molto – aggiunge la professoressa Sgaramella – c’è pochissima didattica frontale. Si lava molto in laboratorio dove abbiamo apparecchiature tecnologicamente avanzate, con i video 3D o contributi on line. Anche i compiti li svolgono in modalità digitale, creando video lezioni che poi caricano sulla piattaforma».

Intanto, alla mostra di giocattoli di fisica il professor Mauro Case crea “magie” per i bambini più piccoli. Gli strumenti a disposizione gli permettono di dimostrare alcune situazioni particolari create dalle leggi della fisica mentre nell’aula attigua un centinaio di ragazzi si sfida agli scacchi.

Dopo tre anni di emergenza sanitaria, la settimana della scienza sta ottenendo un grande successo quanto a partecipazione e presenza. La scuola è anche imparare divertendosi.