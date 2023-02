Nell’anniversario della morte del Cardinale Branda un incontro sui maestri caronesi che abbellirono Castiglione

Venerdì 3 febbraio, nell’anniversario della morte del Cardinale Branda Castiglioni, il Museo della Collegiata rende omaggio al creatore della cittadella ideale di Castiglione Olona con un incontro sui suoi amati scultori caronesi.

L’appuntamento è per le 16 al Museo con Laura Marazzi, che terrà una conferenza intitolata “Gli scultori del Cardinale: i Maestri Caronesi tra Collegiata e borgo”.

L’incontro – dedicato alle sculture in pietra e terracotta che popolano Castiglione Olona – rientra nel programma per i 600 anni della Collegiata ed è stato organizzato proprio nel giorno dell’anniversario della morte del Cardinale, avvenuta il 3 febbraio 1443, un omaggio colui che ebbe l’idea di far dialogare lo stile degli affreschi di Masolino da Panicale con il linguaggio tardogotico delle sculture dei Maestri Caronesi.

Ai Maestri Caronesi – così chiamati dal nome di Carona, un paese sopra Lugano ai piedi del monte San Salvatore – sono attribuite oltre quaranta sculture, eseguite attorno alla metà del Quattrocento in una vasta area del nord Italia, da Udine a Venezia, da Ferrara a Milano, fino a Genova, passando per Castiglione Olona e per il Canton Ticino.

Un tema su cui si è riacceso l’interesse anche grazie alla recente pubblicazione dedicata ai Maestri Caronesi a cura di Anne Markham Schulz, studiosa americana con la quale il Museo collabora per il progresso della ricerca.

Ingresso libero e gratuito.