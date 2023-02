Nessun seggio a Forza Italia, ma tre candidati sopra i mille voti

Non è riuscita a centrare l’obiettivo di portare un consigliere regionale provinciale al Pirellone, ma Forza Italia Varese ha mostrato comunque di avere candidati solidi, con un importante “portafoglio” di preferenze.

Il più votato ha avuto un seguito di tutto rispetto: si tratta di Pietro Zappamiglio, neorieletto sindaco di Gorla Maggiore e responsabile vicario provinciale degli enti locali di Forza Italia, che con 2706 voti è nella “top ten” dei più votati in provincia, più precisamente al sesto posto. Importanti però sono stati anche i risultati dei consiglieri comunali varesini Domenico Esposito e Simone Longhini, che hanno chiuso la loro campagna rispettivamente con 1305 e 1241 voti.

Per tutti e tre il lavoro politico comunque non si ferma: da oggi si torna alle attività amministrative – per Longhini c’è anche quella di consigliere provinciale appena rieletto – a cui sono stati chiamati nelle precedenti elezioni locali.