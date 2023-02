Noleggio auto, il modo migliore per godersi una vacanza in Andalusia

La vacanza in Andalusia è bellezza e stupore, conoscenza della storia, della cultura e di un paesaggio unico. Noleggiare un’automobile è il massimo per godere delle meraviglie di questa regione; avrete una vettura secondo quelle che sono le vostre richieste, possibilità ed esigenze.

In vacanza organizzando tutto al meglio

Quando si pensa ad organizzare una vacanza non bisogna trascurare alcuni aspetti fondamentali come ad esempio gli spostamenti. Dipenderà dal periodo della vacanza: se sarà un soggiorno di un paio di giorni o al massimo tre, visitando soltanto il centro di una città, allora i mezzi pubblici saranno quelli più consigliati, utili, veloci, sicuri senza dover aver l’assillo del parcheggio o di entrare in chissà qualche strada a traffico limitato. Se invece il vostro programma prevede diversi giorni con tante città da vedere allora il noleggio auto è quello che fa per voi.

Visitate la Spagna, sangue latino e bellezze storico-culturali

L’Europa vede Paesi che mettono al centro della loro bellezza la storia, la cultura, la gastronomia e anche paesaggi mozzafiato che conquistano i turisti provenienti da tutte le parti del mondo. Tra questi Paesi da visitare senza dubbio c’è la Spagna, sangue latino, città bellissime e un mare da sogno. Una meta adatta a tutti che vede un turismo in tutte le stagioni dell’anno: non è detto infatti che si debba andare in vacanza per forza in estate. Noleggiare un’automobile in Spagna può rappresentare la soluzione ideale.

Conoscere le bellezze dell’Andalusia sulle quattro ruote

Una delle zone che suscita maggiore curiosità è l’Andalusia: come biglietto da visita presenta le città di Siviglia, Malaga, Cordoba e Granada. Noleggiare un’auto per visitare quest’area significa immergersi in una realtà davvero unica e particolare, assaggiarne i segreti, la storia, gli angoli nascosti, conoscere la gente e le usanze, farsi trasportare nella sua atmosfera tipica e caliente. Il noleggio potrà partire dall’aeroporto di Malaga e si avrà la possibilità di affittare la macchina senza la necessità fi una carta di credito.

Massima affidabilità e flessibilità

Con il noleggio auto Malaga avrete così diverse possibilità di pagamento che non tutte le società del settore possono offrire. Avere la massima flessibilità specialmente quando si è in vacanza è un aspetto molto importante anche in riferimento a quelle che sono le varie esigenze e possibilità come, ad esempio, l’assenza di franchigia oppure non avere la necessità di pagare per effettuare la prenotazione con depositi o tasse apposite. La carta di credito sarà tuttavia lo strumento preferita purché non sia prepagata e appartenga ai circuiti Mastercard o anche Visa.

La possibilità di pagare anche con carta di debito

C’è anche la possibilità di pagare per il Noleggio auto Malaga con carta di debito a patto che questa abbia fondi che siano sufficienti, soltanto per pagare il conto del noleggio stesso. Infatti, non sarà possibile pagare la cauzione così come il deposito cauzionale con la carta di debito. La carta di credito si rivela sempre quella più azzeccata e che presenta meno ostacoli sul cammino del noleggio in generale, quello a Malaga in particolare.

E se non volessimo usare la carta di credito?

La flessibilità non finisce qui infatti viene offerto ai clienti il noleggio auto Malaga aeroporto senza carta di credito. Possibile? Assolutamente sì anche se solo per il costo del veicolo e non per la franchigia o per il deposito come avevamo già visto in precedenza per la carta di debito. Ci sono poi dei distinguo da fare: se a noleggiare saranno gli stranieri allora il massimo consentito per il contante sarà di 2.000€ mentre se si è spagnoli allora il massimo avrà un tetto di ‘appena’ 1.000€, questo è frutto della legislazione spagnola che in tal senso opera contro il riciclaggio di denaro.

Siviglia, capitale elegante andalusa

Diverse sono le possibilità di noleggiare un’automobile in Andalusia, dovrete cercare e stabilire la meta della vacanza e godervi i giorni dedicati. Potreste cominciare da Siviglia, capitale di questa regione, in cui ogni angolo abbonda di storia con monumenti tutti da scoprire. Sole e relax ma anche romanticismo, questa città è adatta anche per le coppie che vogliono vivere giorni indimenticabili. Tra le tante proposte: la Cattedrale, Patrimonio Mondiale Unesco, con La Giralda, l’Alcazar (residenza del Re quando visita l’Andalusia) e il centro storico con il quartiere di Santa Cruz e la Plaza de Espana.

Cordoba e Granada, tra stile ebraico e islamico

Bellissima da girare con il noleggio auto anche Cordoba con la Moschea Cattedrale, il quartiere ebraico con la “calleja de las flores” ovvero la via dei fiori fino ad arrivare sul ponte romano. Ancora ecco le bellezze di Granada con i suoi palazzi e fortezze che formano la classica architettura islamica insieme ai giardini del Genralife, un sito che accoglie più di 6000 visitatori dal mattino alla sera e che si fregia del titolo di Patrimonio Mondiale Unesco.

Preparate la valigia, si parte

Preparate la valigia allora, noleggiate la vostra automobile, magari con CarGest, alle condizioni che vi sono favorevoli e preparatevi a godere delle bellezze uniche che l’Andalusia saprà regalarvi