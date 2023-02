“Non esistono ragazzi cattivi”: a Besnate l’incontro di preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù

Terza tappa verso la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona per i giovani del decanato di Gallarate: giovedì 16 febbraio alle ore 21 al Cinema Teatro Incontro di Besnate andrà in scena “Non esistono ragazzi cattivi. Storie di cadute e risurrezione”, testimonianza rivolta in particolare ai futuri partecipanti del grande evento portoghese.

L’appuntamento è organizzato dall’associazione Kayros, fondata da don Claudio Burgio a Milano nel 2000 per sostenere minori in difficoltà e che oggi principalmente aiuta ragazzi con procedimenti penali in corso. L’ispirazione è nata dal messaggio che Papa Francesco ha rivolto ai giovani in vista della XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù, che sarà celebrata a Lisbona dal 1 al 6 di agosto 2023 sul passo del Vangelo di Luca: “Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39). L’esigenza di ri-alzarsi dalle proprie cadute e riprendere a camminare a testa alta segna fortemente la vita dei ragazzi di don Claudio che, in vista della GMG, stanno girando gli oratori della diocesi di Milano per regalare ai loro coetanei le loro storie di risurrezione e speranza attraverso racconti e musica.

Per il decanato di Gallarate, di cui fanno parte 9 comunità pastorali, è il terzo appuntamento di un percorso partito ad ottobre in vista del grande raduno dei giovani cattolici a Lisbona. «Abbiamo esordito a Gallarate con un incontro di presentazione della proposta, con testimonianze da parte di giovani che hanno partecipato alle precedenti edizioni della GMG» spiega don Marco Usuelli, responsabile della pastorale giovanile della comunità pastorale Job, che comprende Besnate, Jerago e Orago.

«A dicembre, sempre a Gallarate, i ragazzi sono stati invitati ad un incontro formativo di riflessione sul tema della Giornata prevista a Lisbona. Dopo la serata besnatese, si prevedono ancora due tappe: ad aprile conosceremo il Portogallo dal punto di vista artistico, culturale e anche culinario, mentre a fine maggio saremo invitati con tutti i giovani della diocesi a Lecco per una veglia con il nostro vescovo monsignor Delpini».

L’attesa dell’estate portoghese, dunque, cresce sempre di più anche nelle parrocchie del gallaratese, che saranno presenti all’evento con una significativa rappresentanza di giovani. Don Marco conferma: «Sono circa 150 gli iscritti al raduno con Papa Francesco: 45 partiranno in aereo, mentre 106 viaggeranno su due pullman». Si partirà 30 luglio per tornare il 9 agosto. Nel frattempo, le storie di ri-partenza dei giovani di don Burgio offriranno ai loro coetanei preziosi spunti di riflessione per prepararsi all’appuntamento tanto atteso.

Per chi volesse partecipare alla serata besnatese, restano ancora alcuni posti disponibili, che si possono prenotare sul sito del Teatro: www.cinemaincontro.com.