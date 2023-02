Nubi sulla maxi fusione tra palestre a Varese. I clienti Olympus in fibrillazione

A che punto è il quadro dell’accordo tra le palestre Life e la Olympus Avant a Varese? Il matrimonio, festeggiato nelle scorse settimane, era stato salutato come la rivoluzione del mondo del fitness varesino che sarebbe partito, appunto, dall’unione delle due realtà.

A pochi giorni di distanza, però, i clienti Olympus hanno cominciato ad avvertire qualche scricchiolio. O meglio, fin da subito qualcosa aveva fatto storcere il naso.

Partiamo dal principio: la notizia della chiusura della storica sede della Olympus Avant al Campus e l’accorpamento a Life di via Sanvito è stata data come un fulmine a ciel sereno ad abbonati ed iscritti a pochissime ore dal fatto compiuto. Clienti che fino al giorno prima avevano sottoscritto cospicui abbonamenti o rinnovi (anche biennali) nella palestra dove sono sempre andati ad allenarsi hanno scoperto il giorno dopo della chiusura e del trasferimento.

Poco male perché con una conferenza stampa convocata in fretta e furia (ma senza che i titolari della Olympus partecipassero) almeno il patron di Life, Gabriele Ciavarrella, aveva assicurato la bontà dell’operazione e annunciato ingenti investimenti sia a salvaguardia del personale Olympus sia nell’espansione di spazi e strutture al fine di far sentire ben accolti i nuovi clienti.

Da pochi giorni, però, gli scricchiolii si sono fatti assordanti e le preoccupazioni dei clienti Olympus sono aumentate con il diffondersi della voce che qualcosa nell’accordo tra palestre si era complicato.

«Di fatto, è da venerdì scorso che gli istruttori Olympus sono stati allontanati dalla struttura Life, alcuni di loro hanno avuto la premura di avvisare informalmente di quanto fosse successo e che non li avremmo più visti in palestra», ci scrive una lettrice. «Noi siamo rimasti lì senza nessuna comunicazione da parte della nostra società di provenienza», conferma un’altra.

La preoccupazione, oltre che affettiva («Noi iscritti dell’Olympus ci conosciamo da più di 10 anni e in un attimo ci hanno distrutto ogni certezza e tolto casa», ci raccontano), è anche economica. «Nel mio caso specifico, – ci racconta un lettore – mi è stato fatto sottoscrivere un biennale a fine novembre, quando la proprietà Olympus ben sapeva che quello che mi stavano vendendo da lì a pochi giorni non sarebbe più esistito». Lo stesso è accaduto a una famiglia che ha iscritto il figlio in piscina: «Abbiamo versato la quota del quadrimestre gennaio-aprile il 17 dicembre all’Olympus e subito dopo abbiamo scoperto da VareseNews che la palestra avrebbe chiuso. Ora, dopo un mese di lezioni al Life abbiamo scoperto di non poter proseguire perché il nostro abbonamento non è valido. Abbiamo mandato una pec alla società di Olympus cui abbiamo pagato la quota, sperando nel rimborso».

E infine il nodo cruciale: «In pochi hanno capito che fine faremo noi clienti Olympus, qualcuno ha capito se siamo clienti Life? I nostri contratti sono stati trasferiti a Life?. Ci era stato garantito che avremmo trovato continuità di servizio, stesso personale, stessi corsi, stessi orari. E ora non sappiamo più niente».

LE SOCIETA’: LIFE ATTENDE, OLYMPUS TACE

Contattato da VareseNews, il proprietario di Life Gabriele Ciavarrella preferisce attendere l’evolversi della situazione prima di commentare: lo staff – a quanto pare – sta lavorando per dare risposta a queste domande e nel giro di qualche giorno potrebbero esserci novità. Abbiamo inoltre provato a metterci in contatto con Olympus Avant (attraverso il numero e le modalità indicate sul sito) ma non abbiamo avuto risposta.