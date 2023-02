Nuovi spazi per la Breast unit a Gallarate. “Una buona notizia”

«Lo spostamento del reparto della senologia e della Breast unit aziendale (compresi i percorsi di diagnostica e screening) in spazi maggiormente confortevoli, più nuovi ed efficienti, a misura di paziente sono una notizia fantastica e sono il risultato di anni di collaborazione e ascolto con le associazioni di volontariato» dice Emanuele Monti, consigliere regionale e capolista della Lega, in merito allo spostamento del reparto di senologia all’interno dell’ospedale di Gallarate in locali più nuovi ed efficienti.

«La stessa collaborazione fra Regione Lombardia, Asst Valle Olona e il volontariato porterà al contempo alla realizzazione di percorsi di umanizzazione delle cure come corsi di yoga per le pazienti e la stanza delle tisane».

«Ringrazio il direttore generale, Eugenio Porfido, tutta la direzione aziendale, il personale ospedaliero ma anche le associazioni dei pazienti per aver condiviso questo importante percorso. Dopo lo straordinario risultato del nuovo protocollo di cura del tumore alla mammella, questa rappresenta sicuramente una buona notizia per l’utenza della senologia di Gallarate» aggiunge Monti.

«Dopo i lavori di trasloco e sistemazione, questa sarà una bella opportunità per avere spazi più consoni. Vi saranno tantissime iniziative di umanizzazione delle cure su cui in Lombardia abbiamo già dimostrato di essere un’eccellenza come dimostrano le più autorevoli ricerche scientifiche del settore».