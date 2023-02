Obiettivi diversi, stessa fame di punti: testa a testa tra Varesina e Caronnese

Una lotta per raggiungere un posto in zona playoff, l’altra ha necessità di fare punti per abbandonare l’ultimo posto della classifica. Varesina e Caronnese si troveranno di fronte domenica 5 febbraio (ore 14.30) a Venegono Superiore per un testa a testa dai punti molto pesanti. (foto Caronnese.com)

Dopo il passaggio a vuoto di Breno e senza due pedine fondamentali come Spadavecchia e Poesio, la Varesina ha saputo stringere i denti per conquistare due vittorie in fila dal peso specifico molto elevato. Prima il successo 2-1 casalingo sul Brusaporto, poi il colpo in casa dell’Arconatese in inferiorità numerica. Sei punti che hanno rilanciato le fenici in zona playoff, obiettivo distante una sola lunghezza. Per raggiungerlo però servirà evitare i passi falsi che hanno caratterizzato questa annata e contro la Caronnese, davanti al proprio pubblico, servirà prestare molta attenzione.

Anche perché la squadra di Caronno Pertusella arriverà al Varesina Stadium con una grande fame. Dall’inizio del 2023 i rossoblù hanno conquistato un solo punto (2-2 in casa della Casatese), perdendo invece in altre tre occasioni (Virtus CBG, Franciacorta e Alcione). Ora però è arrivato il momento di cambiare marcia e mister Antonio Palo ha tutte le intenzioni di conquistare rapidamente la sua vittoria da allenatore della Caronnese. E chissà che affrontare la vicina trasferta di Venegono Superiore non possa dare ai suoi quello stimolo in più per ritrovare un risultato pieno che manca da fine novembre.