Occhi al cielo, questa sera arriva la Luna piena della Neve

Occhi al cielo questa sera, domenica 5 febbraio, dove a partire dalle 18 nel cielo brillerà la luminosa Luna piena della Neve. Si tratta del secondo plenilunio del 2023 e sarà caratterizzato da una forte luminosità.

Si tratta di un evento astronomico suggestivo, che da sempre affascina e alimenta miti e leggende, e che è chiama così perché in molte aree del mondo questo è il periodo caratterizzato da abbondanti nevicare e comunque da temperature particolarmente rigide. La Snow moon, infatti, nella tradizione celtica era conosciuta anche come Luna di ghiaccio per il suo chiarore particolarmente nitido e cristallino. Alcune tribù indiane, però, la conoscevano anche come Luna delle fame perché arrivava nel periodo in cui era più difficile procurarsi il cibo.

Comunque la vogliate chiamare non perdetevi lo spettacolo.