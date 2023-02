“Offeso su Facebook con la mia foto in divisa”: il colonnello denuncia

Il colonnello dei carabinieri Claudio Cappello fino a pochi anni fa alla guida del comando provinciale dell’Arma di Varese è comparso in aula mercoledì come parte offesa in un processo per diffamazione aggravata.

Il procedimento penale, che si trova tecnicamente alla fase della chiusura del dibattimento e per il quale sono attese repliche e discussione (la fase che precede al decisione), vede imputato un ex militare accusato da Cappello di diffamazione aggravata per un post comparso sui social nel 2019 nel quale viene accostata la figura dell’ufficiale a sue specifiche responsabilità che avrebbero causato l’estromissione dall’arma dell’imputato.

L’udienza di mercoledì, molto lunga, durata oltre due ore, si è divisa fra le parole della persona offesa e l’escussione dell’imputato che ha deciso di sottoporsi all’esame: «Non sono stato io a scrivere quel post», ha spiegato l’ex militare, specificando che quanto allegato alla denuncia sporta dall’ufficiale dell’Arma figura come un semplice “screenshot“ di indecifrabile origine, sebbene quanto scritto nel post ricalchi diverse frasi che hanno stretta attinenza col suo trascorso nei carabinieri. La prossima udienza sarà risolutiva con le conclusioni e la decisione del giudice.