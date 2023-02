Omaggio del Comune di Luino alle vittime delle foibe nella Giornata del Ricordo

In occasione della Giornata del ricordo, l’Amministrazione comunale di Luino organizza venerdì 10 febbraio una breve commemorazione, per “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe“.

L’appuntamento è per le 11 in Comune. Verrà deposta una corona accanto alla stele commemorativa nell’aiuola davanti al Comune, mentre una seconda corona verrà deposta presso la targa in ricordo di Norma Cossetto alla rotonda del Marinaio, sul lungolago.

In caso di maltempo la commemorazione si svolgerà sotto il porticato di ingresso del Comune.