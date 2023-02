Openjobmetis, derby con Milano per sorprendere e per lanciarsi verso la Coppa

Andato a vuoto il tentativo di sorprendere la terza forza del campionato, Tortona, la Openjobmetis ci riprova nella partita che, sulla carta, è quella dal pronostico maggiormente chiuso dell’intero calendario, la sfida all’EA7 Milano, capolista e scudettata in carica. Un appuntamento tanto sentito quanto difficile: nelle ultime stagioni il derby è spesso stato a senso unico anche perché l’Olimpia, in configurazione Eurolega, è stata spesso squadra particolarmente avversa alle caratteristiche di Varese per il suo mix di talento e fisicità.

Certo, le eccezioni non sono mancate – ultima vittoria al Forum il 5 aprile 2021, decisiva per la salvezza – ma è chiaro che la lunghezza della squadra di Messina, il tonnellaggio, l’abitudine ad affrontare attacchi forti e l’esperienza siano tutti fattori favorevoli agli ospiti. Che, per di più, hanno potuto godere di una settimana libera da impegni agonistici visto che il turno d’Eurolega a Istanbul è stato (giustamente) cancellato per via del terremoto in Turchia.

Detto tutto ciò, Varese non ha alcuna intenzione di partire battuta nel derby numero 187, per tanti motivi. Anzitutto la squadra di Brase – lo si è visto in tante occasioni – non è certo gruppo che si arrende alle prime difficoltà. E poi ci sarà il settimo “tutto esaurito” consecutivo, con il pubblico varesino sempre pronto a farsi sentire quando dall’altra parte c’è l’odiata superpotenza meneghina. E ancora: la OJM vuole replicare al match di andata – giorno di Santo Stefano – quando l’Olimpia giocò alla morte fin dalla palla a due (a differenza di tante altre partite di campionato): un gesto di rispetto verso Varese ma anche una circostanza che rese la vita più difficile ai biancorossi provenienti dal capo nord della A8.

Rispetto a quel pomeriggio di Assago, coach Matt Brase avrà a disposizione sia Justin Reyes sia Tariq Owens: il nazionale portoricano arriva da una prova incolore contro Tortona e ha intenzione di tornare a lasciare il segno come accaduto nelle due gare precedenti. Il pivot toccò il momento più opaco della sua carriera varesina, restando ai box per un piccolo risentimento ma va detto che da lì in avanti il suo rendimento si è impennato diventando nell’ultimo mese una certezza per l’economia dell’Openjobmetis. Anche perché, con le difese concentrate a mettere pressione sugli esterni (Ross in particolare), è fondamentale avere uno “sfogo” sotto canestro e Owens può essere il terminale giusto.

Certo, anche Milano ha effettuato una variazione importante, anzi decisiva nel proprio organico: l’EA7 si è rinforzata con l’arrivo di Shabazz Napier, 31enne playmaker che ha vestito sei maglie NBA (Portland soprattutto). Al di là del suo talento personale, Messina aveva bisogno di un regista puro dopo l’infortunio a Pangos (e a Baldasso) e i tentativi di adattare i vari Hall, Mitrou-Long e Baron in quel ruolo. La presenza di Napier ha aiutato a riattivare anche pivot come Hines e soprattutto Voigtmann mentre l’altro “big man”, l’ex di turno Brandon Davies, è stato sempre uno dei più continui della squadra. Messina naturalmente dovrà effettuare un turnover tra gli stranieri in vista dell’impegno a Masnago, ma di certo la qualità complessiva del quintetto ospite non ne risentirà.

Luis Scola ed Ettore Messina che lo allenò proprio a Milano

VERSO TORINO – Per entrambe le squadra, comunque vada, il match di campionato sarà l’ultimo test, fondamentale, in vista delle Final Eight di Coppa Italia a Torino. Openjobmetis ed EA7 saranno impegnate al mercoledì nei quarti (Milano alle 18 con Brescia, Varese alle 20,45 con Pesaro) e potrebbero anche ritrovarsi di fronte sabato sera in semifinale. E allora, anche i più piccoli dettagli di questo incontro potrebbero tornare utili per gli staff tecnici. Ma intanto godiamoci il derby di Serie A.

DIRETTAVN

La partita di Masnago sarà raccontata, azione dopo azione, dal nostro giornale con un live già a disposizione dei lettori offerto da Confident, da Finazzi Serramenti e da Quality Sport&Rehab. All’interno notizie, curiosità, statistiche e il sondaggio-pronostico (per votare cliccate sui pulsanti “vote” al di sotto del nome delle squadre nella intestazione) pre-partita. Per intervenire potete utilizzare la chat che si apre all’interno dell’articolo (per gli smartphone: cliccate sul tasto tondo blu con dentro un fumetto) oppure usare l’hashtag #direttavn su Twitter. Nel caso aveste problemi di visualizzazione, vi consigliamo di cliccare qui.