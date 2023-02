Openjobmetis, sfida ai piani alti: Varese affronta la terza forza Tortona

La Openjobmetis ha preso la rincorsa nel modo migliore, e cioè battendo Brescia, per un mese di febbraio che si preannuncia complicato ma allo stesso tempo affascinante. Il calendario della formazione biancorossa prevede infatti che Brown e compagni affrontino due delle prime tre squadre della Serie A (Tortona e Milano) per poi andare a Torino e tentare l’avventura in Coppa Italia.

Si comincia domenica pomeriggio, al “calcistico” orario delle 16 a Casale Monferrato, campo di gioco della Bertram che annovera tra le sue fila coach Cedro Galli (vice di Ramondino), Tyler Cain in campo e Gian Maria Vacirca dietro alla scrivania. Tanti ex i quali, ognuno a suo modo, sta dando un contributo ai “Leoni” piemontesi nel restare da mesi alle spalle della coppia di testa Milano-Virtus.

Terzo il Derthona e quarta la Openjobmetis: il big match della giornata è servito con la squadra di Brase che ha tutte le intenzioni di provare a ribaltare il pronostico. Un po’ per lavare la beffa dell’andata (vittoria di un punto di Tortona con un libero di Christon a 1″ dalla fine dopo un paio di palloni decisivi falliti da Varese), un po’ perché i biancorossi saranno supportati da almeno 200 tifosi caldi e appassionati, un po’ perché Ferrero e soci vogliono dimostrare alla Serie A di poter dire la propria anche contro le big, cosa che fino a oggi non è quasi mai accaduta.

Rispetto all’andata, il 2 gennaio (ricordiamo che il calendario è asimmetrico), la OJM avrà un Justin Reyes in più, presenza importante per provare a contenere l’uomo forse più indigesto degli avversari, Mike Daum, alto, atletico, rapido e ottimo tiratore. Ma forse l’arma aggiunta rispetto ad allora si chiama Tariq Owens: il pivot nelle ultime quattro partite (tre vittorie) ha assicurato 12,8 punti e 11 rimbalzi contro una media stagionale che dice “9,2 e 6,6”. Una crescita notevole e interessante che dovrà essere confermata contro due lunghi di spessore come Radosevic e Cain.

I duelli sul campo, comunque, saranno parecchi a partire tra quello tra Christon e Ross in cabina di regia: il play varesino è l’unico in Serie A ad essere sempre andato in doppia cifra e sarà di nuovo messo sotto pressione dagli avversari. L’americano di Tortona fu decisivo senza giocare troppo bene all’andata ma arriva da una prova da 25 punti nel successo contro Treviso. Da quelle parti, insomma, si deciderà una bella fetta di partita.

Stipcevic in campo a Casale contro la Novipiù nel 2012

RICORDIAMOCI DI… – Esattamente 11 anni fa la Pallacanestro Varese giocò per la prima volta in Serie A al PalaFerraris. Era il 4 febbraio e i biancorossi di Recalcati affrontarono la Novipiù Casale padrona di casa, quindi (ovviamente) un’altra società rispetto al Derthona attuale. Piemontesi allenati da Crespi, “non entrato” un tale Giancarlo Ferrero. Quando abbiamo notato la coincidenza ci è venuta in mente la partita perché fu di rara bruttezza, e il punteggio finale è lì a dimostrarlo: la Cimberio vinse 64-58… dopo un tempo supplementare, raggiunto grazie a tripla finale di Kangur! L’esatto opposto di quanto sta accadendo in questa stagione dove i match della Openjobmetis sono caratterizzati da punteggi spesso altissimi. Detto questo, non ci offenderemmo in caso di una vittoria “ai sessanta punti” come quel giorno là.

La partita di Casale Monferrato sarà raccontata, azione dopo azione, dal nostro giornale con un live già a disposizione dei lettori offerto da Confident, da Finazzi Serramenti e da Quality Sport&Rehab. All’interno notizie, curiosità, statistiche e il sondaggio-pronostico (per votare cliccate sui pulsanti “vote” al di sotto del nome delle squadre nella intestazione) pre-partita. Per intervenire potete utilizzare la chat che si apre all’interno dell’articolo (per gli smartphone: cliccate sul tasto tondo blu con dentro un fumetto) oppure usare l’hashtag #direttavn su Twitter. Nel caso aveste problemi di visualizzazione, vi consigliamo di cliccare qui.